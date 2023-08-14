Жителей Подмосковья приглашают на выставку «Заветы старины»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставка Юлии Алакиной «Заветы старины» состоит из икон, предметов быта и кукол, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Юлия Алакина является лауреатом Всероссийских и международных конкурсов.
Выставка в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» завершится 31 октября 2023 года.
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