Жителей Подмосковья приглашают на выставку «Заветы старины»

В субботу, 12 августа, на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа состоится музыкальный фестиваль «Шаляпин-фестиваль».

Проведение фестиваля приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения Фёдора Шаляпина и Сергея Рахманинова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей фестиваля выступят солисты хора Государственного академического Большого театра, а также проведут концерты академических и фольклорных коллективов.

В рамках программы организуют несколько выставок — «Сергей Рахманинова: Я – русский композитор» и «Браво, Шаляпин». Их подготовил Российский национальный музей музыки.

Также, посетители смогут принять участие в мастер-классах, викторинах и детских интерактивных программах, подготовленных специально к фестивалю.

Начало фестиваля в 11:00. Вход свободный.

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