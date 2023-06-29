Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль равных возможностей

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Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведет первый Фестиваль равных возможностей: «Подмосковье БЕЗ границ», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Фестиваль состоится 4 июля в 11:30 в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино.
Гостей фестиваля ждет развлекательная программа с концертами, спортивными соревнованиями, тематическими выставками, торжественной церемонией награждения победителей соревнований, анимационными программами для детей-инвалидов и другое.
В рамках фестиваля запланированы встречи с известными личностями, общественными деятелями и представителями власти.
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