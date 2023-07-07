Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль рыбной ловли

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Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что фестиваль рыбной ловли «Золотая рыбка» проходит уже в третий раз.
В рамках фестиваля рыбаки смогут показать свое мастерство рыбной ловли или усовершенствовать имеющиеся умения, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Участие в фестивале бесплатное. Подробности можно узнать по ссылке.
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