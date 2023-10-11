Жители Подмосковья могут самостоятельно создать логотип для своего региона

«<…> Зарайск–первый город, в котором мы будем претворять в жизнь комплексный подход к развитию туристического потенциала. На улицах появились арт-объекты и различные малые архитектурные формы. Стены домов украсят тематические муралы, пройдут спектакли, авторами и вдохновителями которых стали местные жители. Программа базируется на ключевых культурных кодах древнего города и их интерпретациях. Достоевский и миры его произведений, осетр, бизон — символы Зарайска, вокруг которых в дальнейшем будет выстраиваться единый и понятный контур города.<…>»,— объяснил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

