Жители Подмосковья могут самостоятельно создать логотип для своего региона

Фото: пресс-служба выставки
«Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона, создав уникальный логотип «Россия» своего региона», - отметила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.
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