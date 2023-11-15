Жители Подмосковья оценят на «Доброделе» качество работы кинотеатров

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье стартовал онлайн-опрос по поводу качества услуг кинотеатров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
Как отметили в комитете, цель опроса – анализ ситуации на рынке кинотеатров, а также подготовка предложений по развитию конкуренции в интересах потребителей.
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