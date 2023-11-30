Жительница Волоколамска получила гран-при конкурса «Я художник – я так вижу»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Гран‑при VIII Всероссийского инклюзивного конкурса «Я художник – я так вижу» завоевала участница из Волоколамска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Всего на конкурс было представлено свыше 1000 работ-интерпретаций произведений искусства из мировых музейных коллекций на тему «Семья в искусстве». От Волоколамска участвовали 4 работы воспитанников клубного формирования «Солнечный лучик».
По итогам конкурса, гран-при в возрастной категории 10-13 лет получила Татьяна Швечикова с работой «Прогулка с малышом». Также Бектяшева Елизавета завоевала спецприз в номинации «За необычную интерпретацию» за аппликацию «Ночь в заполярье» и первое место в возрастной категории 14-20 лет за картину «Нанайка у колыбели».
Кроме этого, самый юный волоколамский участник 10-летний Павел Сыроваткин был награжден специальным призом за работу «Пава с павенком».
Стоит отметить, что торжественное награждение пройдет 2 декабря в Москве.
Читайте также:
В Волоколамске наградили победителей акции по сбору макулатуры «БумБатл»
Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска
«ДеТВора» из Волоколамска стала лучшим школьным телевидением Подмосковья
«Выбирать лучших из лучших оказалось сложно. Очень много в каждой возрастной категории потрясающих работ, ведь Гран-при выбираются из работ уже отобранных экспертами музеев-партнеров конкурса, мастерами своего дела», – поделилась учредитель организатора конкурса АНО «Колесо Обозрения» Валерия Тарасова.
Кроме этого, самый юный волоколамский участник 10-летний Павел Сыроваткин был награжден специальным призом за работу «Пава с павенком».
Стоит отметить, что торжественное награждение пройдет 2 декабря в Москве.
Читайте также:
В Волоколамске наградили победителей акции по сбору макулатуры «БумБатл»
Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска
«ДеТВора» из Волоколамска стала лучшим школьным телевидением Подмосковья
Мира Полтева