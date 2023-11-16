Зимний сезон в Дубне стартует 18 ноября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО, администрация г. о. Дубна
Новый зимний сезон в Дубне откроется празднованием дня рождения Деда Мороза. В Парке семейного отдыха 18 ноября жителей и гостей наукограда ждёт насыщенная программа. Она начнётся в полдень, сообщили пресс-службе администрации городского округа.
Участников праздника ждут выступления лучших коллективов ДК «Октябрь», интерактивные и анимационные программы, театрализованные представления, поздравления от юных дубненцев, мультпарад и детское караоке. Для детей и взрослых будут организованы «Открытые мастерские» и тематические мастер-классы.
Стартует в субботу и областная акция «Почта Деда Мороза». Отправить письмо зимнему волшебнику в Великий Устюг можно будет до 12 декабря. Почтовые ящики установят в городских парках.
А в 15 часов начнётся торжественное открытие катка с искусственным ледовым покрытием «Снеговик». Для любителей активного отдыха подготовили показательные выступления юных фигуристов и хоккеистов, а также поздравление Деда Мороза.
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Стартует в субботу и областная акция «Почта Деда Мороза». Отправить письмо зимнему волшебнику в Великий Устюг можно будет до 12 декабря. Почтовые ящики установят в городских парках.
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Лора Луганская