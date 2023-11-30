Зимний сезон в подмосковных парках торжественно откроют 1 декабря

Фото: Минкульт МО
1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области пройдёт открытие зимнего сезона. В этот день зажгут новогодние ёлки и иллюминацию, гостям покажут культурно-развлекательную программу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Юные посетители Раменского городского парка смогут присоединиться к анимационной программе «Здравствуй, зимушка, Зима!». На территории парка для всех желающих будет проходить бесплатная фотосессия.
Гостей Дрезненского городского парка Орехово-Зуевского городского округа ждут пончики и глинтвейн от снеговиков и мастер-класс «Новогодняя снежинка».
В городском парке культуры и отдыха в Чехове пройдёт музыкально-театрализованное представление «Сказка к нам приходит».
Парк культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре приглашает на дегустацию варенья и мёда, новогоднюю ярмарку, флешмоб «Зимний дракон», театрализованное представление и зимние соревнования.
В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе можно будет присоединиться к мастер-классу «Деревянный дракон», соревнованию «Веселые эстафеты», увидеть постановку «Кто спрятал огоньки?».
Сквер им. В. А. Зайцева в Коломне приглашает на новогоднюю ярмарку «Ёлкины подарки».
В течение всего зимнего сезона в парках Подмосковья будут работать резиденции и почта Деда Мороза. Для посетителей подготовили увлекательные занятия, интерактивные игры, театральные постановки.
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Гостей Дрезненского городского парка Орехово-Зуевского городского округа ждут пончики и глинтвейн от снеговиков и мастер-класс «Новогодняя снежинка».
Парк культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре приглашает на дегустацию варенья и мёда, новогоднюю ярмарку, флешмоб «Зимний дракон», театрализованное представление и зимние соревнования.
В парке «Захарово» в Одинцовском городском округе можно будет присоединиться к мастер-классу «Деревянный дракон», соревнованию «Веселые эстафеты», увидеть постановку «Кто спрятал огоньки?».
Сквер им. В. А. Зайцева в Коломне приглашает на новогоднюю ярмарку «Ёлкины подарки».
В течение всего зимнего сезона в парках Подмосковья будут работать резиденции и почта Деда Мороза. Для посетителей подготовили увлекательные занятия, интерактивные игры, театральные постановки.
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Лора Луганская