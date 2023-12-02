Звенигородский Манеж представил выставку «Вокруг Левитана» с ароматами и видеопроекцией

Фото: Звенигородский музей-заповедник
В новом отреставрированном здании Звенигородского Манежа открыта масштабная выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX вв». Проект объединил 56 работ русских художников-пейзажистов.
Для Звенигородского Манежа этот проект уникальный, так как впервые учреждение сотрудничает с Государственным Русским музеем. Благодаря совместной работе, организаторам удалось воплотить в жизнь интересный проект. Всего проект объединил 56 работ главных русских художников-пейзажистов — учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
В музее отмечают, что тема выставки выбрана неслучайно. Экспозиция посвящена развитию московской школы пленэрного пейзажа, один из главных представителей которой считается Левитан. Выставка представляет развитие московской̆ пейзажной школы в период ее расцвета. В то время петербургская Академия художеств следовала более строгим канонам живописи, в Москве же было больше возможностей̆ экспериментировать, и именно здесь, начиная с Саврасова, стали изображать природу средней̆ полосы привычным для нас сегодня, а тогда новаторским образом — чувственно, поэтически.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
56 произведений живописи дополнены видеопроекцией и аудиогидами. Изюминкой проекта стали ароматы: посетителям предлагают флаконы с ароматами хвои и цветов, чтобы насладиться картинами и одновременно запахами природы, которые так любил художник. Также на выставке есть тактильная модель, когда ориентирована на слабовидящих посетителей.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
Выставка продлится до 25 февраля 2024 года, билеты доступны в том числе и по «Пушкинской карте». Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.
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«В центре экспозиции работы самого Исаака Левитана, а вокруг расположены работы его друзей, учителей, последователей», – поделилась с «Радио 1» заместитель директора по выставочной деятельности Звенигородского музея-заповедника Екатерина Марина.
В музее отмечают, что тема выставки выбрана неслучайно. Экспозиция посвящена развитию московской школы пленэрного пейзажа, один из главных представителей которой считается Левитан. Выставка представляет развитие московской̆ пейзажной школы в период ее расцвета. В то время петербургская Академия художеств следовала более строгим канонам живописи, в Москве же было больше возможностей̆ экспериментировать, и именно здесь, начиная с Саврасова, стали изображать природу средней̆ полосы привычным для нас сегодня, а тогда новаторским образом — чувственно, поэтически.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
«Тема выставки связана с историей Звенигорода: сюда в 1880-е годы приезжали на пленэр пейзажисты, работы которых мы как раз и показываем в рамках экспозиции. И важно, что посетители могут соприкоснуться непосредственно с историей, увидеть ту природу, которой вдохновлялись сами мастера, а также создать для себя полную картину того времени, того периода», – заметила Екатерина Марина.Фото: Звенигородский музей-заповедник
56 произведений живописи дополнены видеопроекцией и аудиогидами. Изюминкой проекта стали ароматы: посетителям предлагают флаконы с ароматами хвои и цветов, чтобы насладиться картинами и одновременно запахами природы, которые так любил художник. Также на выставке есть тактильная модель, когда ориентирована на слабовидящих посетителей.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
Выставка продлится до 25 февраля 2024 года, билеты доступны в том числе и по «Пушкинской карте». Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Екатерина Шмакова