Звезда «Счастливы вместе» Сагалова: «У меня есть некие опасения по поводу персонажей»

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Актриса Дарья Сагалова, исполнившая роли Светы в сериале «Счастливы вместе», выразила опасения из-за перезапуска проекта, поскольку спустя 10 лет после окончания актёры сильно изменились, что скажется на героях.
«Я бы назвала возвращение «Букиных» настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», — сказала в беседе с NEWS.ru Сагалова.
А актёр Георгий Дронов, который являлся режиссером изначальной версии продолжения ситкома «Счастливы вместе», заявил, что в продолжении сериала, которое выйдет под названием «Букины», зрителям стоит ожидать резких и неожиданных поворотов сюжета.
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