Звезда сериала «Друзья» перед смертью опубликовал пророческую фотографию

Фото: iStock/Pinkypills
Звезда сериала «Друзья» актер Мэттью Перри за шесть дней до своей смерти опубликовал на своей странице в Instagram* пророческую фотографию.
На фотографии Перри в наушниках сидит в джакузи на крыше дома в Лос-Анджелесе.
Напомним, Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти. Источники таблоида TMZ утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. Наркотиков полиция на месте инцидента не обнаружила.
Сообщается, что актёр вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол, вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.
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* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России.
«О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн», — эту подпись добавил к снимку 54-летний актер.
Сообщается, что актёр вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол, вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.
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Екатерина Коршунова