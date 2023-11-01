1 ноября — День судебного пристава: о профессии и празднике

Фото: istock/blinow61
Профессиональный праздник 1 ноября отмечают те, кто обеспечивает исполнение решений суда и поддерживает порядок во время заседаний. Редакция «Радио 1» расскажет, как отмечают День судебного пристава, когда появился праздник, и что подарить специалистам этой области.
День судебного пристава: история праздника
На Руси приставов называли тиунами. В их обязанности входило управлять имуществом князя. Впервые должность со схожими функциями, которые выполняют современные приставы, появилась в XVI-XVII веках. Служба судебных приставов представляла собой часть государственного аппарата, и уже в конце XX века работала самостоятельно. Однако чествовать работников этой отрасли принято не было.
День судебного пристава: традиции
В этот день особенно отличившиеся в ходе выполнения своих должностных обязанностей сотрудники награждаются грамотами, ценными призами, письмами благодарности. В День судебного пристава проводятся корпоративы, для сотрудников подразделений организуются концерты и конференции.
Как поздравить судебного пристава
Поздравить пристава можно атрибутами, которые пригодятся в его повседневной жизни или в профессиональной сфере. Удачными подарками станут: портфель для документов, обложка на удостоверение, шкаф-сейф для хранения бумаг, ежедневник, канцелярские принадлежности, наручные часы и т.д.
Судебные приставы современной России
На сегодняшний день приставы выполняют множество функций, что позволяет полноценно существовать судебной системе. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) исполняет принятые судебные решения, проводит дознание, осуществляет розыск имущества и должников.
Читайте также:
«Сладость или гадость?»: Блинкен на Хэллоуин нарядил детей в костюмы Украины и Зеленского
4 ноября – День народного единства: куда сходить в Москве, будет ли салют
Хэллоуин 2023 в России: история и традиции самого мистического праздника
Анастасия Крестьянова