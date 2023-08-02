1 сентября во Фрязино откроется корпус школы №1 после капремонта

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта школы №1 им. И.И. Иванова во Фрязино, а также пообщался с учителями и родителями школьников.
Строительная готовность здания школы составляет 61%. Капитальный ремонт школы проводится благодаря программе «Модернизации школьных систем образования», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья выразил надежду, что молодые педагоги придут работать в обновленной школе.
Зданию школы в этом году исполнится 85 лет, за эти годы в ней ни разу не проводился капитальный ремонт.
В рамках общения с Губернатором Андреем Воробьёвым, одна из местных жителей попросила обновить спортивный стадион, находящийся вблизи школы. Губернатор отметил, что вопрос будет проработан.
Читайте также:
Андрей Воробьёв проверил ход строительства школы в Щёлкове.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ.
В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования.
«У школы богатая история. Что касается капитального ремонта – это программа сложно рождалась. Но Президент сказал, если мы строим новые школы, то старые, которым уже 60 лет, а каким-то и больше, тоже должны быть достойными. Наша задача — вот эту легендарную школу, первую у нас в Подмосковье с физико-математическим уклоном, открыть к 1 сентября. Я, конечно же, хочу поблагодарить команду учителей, которые в разные годы здесь работали», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.
Зданию школы в этом году исполнится 85 лет, за эти годы в ней ни разу не проводился капитальный ремонт.
«Здесь появился красивый яркий фасад, обновлены все кабинеты, заменили освещение, оборудование, появится новая мебель, расширена столовая, чтобы можно было кормить детей горячим питанием. Новым будет и информационно-библиотечный центр — появится читальный зал. Это будет школа полного для — ребята смогут дополнительно заниматься спортом, математикой», — рассказала директор СОШ №1 Тамара Рябова.Ремонто школы занимаются 80 специалистов. На данный момент проводятся работы по обшивке стен, монтажные работы слаботочных систем, специалисты прокладывают систему электроснабжения, проводят штукатурные работы, завершают фасадные работы и переходят к установке металлических дверей и радиаторов.
«Я сама ходила в эту школу с 1 по 11 класс, на 4 курсе университета начала здесь работать. Через несколько лет привела в родную школу свою дочку, сейчас подрастает вторая – приведу и ее. Родители и учителя следят за ремонтом школы, более того, в чате они даже участвуют в выборе цвета стен», — рассказала местная жительница муниципалитета, учитель СОШ №1 Дарья Шупракова.Все строительные работы завершаться в августе, а уже 1 сентября 980 школьников смогут сесть за парты в обновлённой школе.
В рамках общения с Губернатором Андреем Воробьёвым, одна из местных жителей попросила обновить спортивный стадион, находящийся вблизи школы. Губернатор отметил, что вопрос будет проработан.
Читайте также:
Андрей Воробьёв проверил ход строительства школы в Щёлкове.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ.
В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования.
Алиса Сергиенко