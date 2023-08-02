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1 сентября во Фрязино откроется корпус школы №1 после капремонта

02 августа 2023, 14:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта школы №1 им. И.И. Иванова во Фрязино, а также пообщался с учителями и родителями школьников.
Строительная готовность здания школы составляет 61%. Капитальный ремонт школы проводится благодаря программе «Модернизации школьных систем образования», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«У школы богатая история. Что касается капитального ремонта – это программа сложно рождалась. Но Президент сказал, если мы строим новые школы, то старые, которым уже 60 лет, а каким-то и больше, тоже должны быть достойными. Наша задача — вот эту легендарную школу, первую у нас в Подмосковье с физико-математическим уклоном, открыть к 1 сентября. Я, конечно же, хочу поблагодарить команду учителей, которые в разные годы здесь работали», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.

Губернатор Подмосковья выразил надежду, что молодые педагоги придут работать в обновленной школе.

Зданию школы в этом году исполнится 85 лет, за эти годы в ней ни разу не проводился капитальный ремонт.
«Здесь появился красивый яркий фасад, обновлены все кабинеты, заменили освещение, оборудование, появится новая мебель, расширена столовая, чтобы можно было кормить детей горячим питанием. Новым будет и информационно-библиотечный центр — появится читальный зал. Это будет школа полного для — ребята смогут дополнительно заниматься спортом, математикой», — рассказала директор СОШ №1 Тамара Рябова.
Ремонто школы занимаются 80 специалистов. На данный момент проводятся работы по обшивке стен, монтажные работы слаботочных систем, специалисты прокладывают систему электроснабжения, проводят штукатурные работы, завершают фасадные работы и переходят к установке металлических дверей и радиаторов.
«Я сама ходила в эту школу с 1 по 11 класс, на 4 курсе университета начала здесь работать. Через несколько лет привела в родную школу свою дочку, сейчас подрастает вторая – приведу и ее. Родители и учителя следят за ремонтом школы, более того, в чате они даже участвуют в выборе цвета стен», — рассказала местная жительница муниципалитета, учитель СОШ №1 Дарья Шупракова.
Все строительные работы завершаться в августе, а уже 1 сентября 980 школьников смогут сесть за парты в обновлённой школе.

В рамках общения с Губернатором Андреем Воробьёвым, одна из местных жителей попросила обновить спортивный стадион, находящийся вблизи школы. Губернатор отметил, что вопрос будет проработан.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв потребовал от глав муниципалитетов контролировать капремонт школ.

В Подмосковье к 1 сентября заработают почти 130 объектов образования.
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Исследование: почти половина россиян считают уместным вопрос о зарплате окружающих
02 августа 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Исследование аналитиков медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что 48% россиян считают уместным вопрос о том, сколько зарабатывает человек.
При этом, 39% респондентов отметил, что подобные вопросы являются неэтичнымы, 13% информация о том, сколько зарабатывают другие, неинтересна.

Как передаёт RT, 42% опрошенных сами на вопросы о заработке отвечают уклончиво, 17% не говорят подобную информацию, 29% — говорят правду.

Что касается информации о зарплате коллег по работе, то 46% россиян считает, что сотрудники не должны знать о доходах друг друга, поскольку это портит отношения в коллективе.

Отмечается, что всего в исследовании приняли участие более 138 тыс. интернет-пользователей.

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#зарплата
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Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ, отметив их героизм в зоне СВО
02 августа 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск России, отметив их героизм в зоне специальной военный операции.
Напомним, День ВДВ России отмечается 2 августа.

Шойгу заявил, что российские десантники всегда были «образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу». По его словам, стойкость и сила духа бойцов ВДВ всегда надежно защищали страну от враждебных посягательств.

«Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск - настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки», - отметил Шойгу в своем поздравлении.

При этом он поблагодарил ветеранов за их службу и преданность братству, и пожелал им крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя отечества. 

Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.

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#шойгу
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Киллеры из банды Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного
Суд назначил сроки от 12 лет до пожизненного заключения членам банды Гагиева
02 августа 2023, 14:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 членам банды «главного киллера России» Аслана Гагиева. Об этом сообщает телеграмм-канал Shot.
По информации, полученной в ходе следствия, участники преступной группировки убили от 40 до 60 человек с 2004 года.

Каждый из 12 фигурантов получил от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Обвиняемые были признаны виновными в участии в преступном сообществе киллеров. Основатель банды Гагиев создал еще три преступные группировки, которые совершали заказные убийства как в регионе, так и за его пределами. Отмечается, что уголовное дело в отношении организатора формирования, продолжает расследоваться. 

В группировку входили также должностные лица и правоохранители, сообщает портал. 

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#суд
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Герой России Липовой объяснил, почему Зеленский записывает видео на белом фоне
Герой России Липовой заявил, что Зеленский из-за страха записывает видео на белом фоне из бункера
02 августа 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой выдвинул предположение, что президент Украины Владимир Зеленский записывает видеообращения на белом фоне по причине того, что находится в бункере. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Липового, Зеленский опасается за свою жизнь и безопасность.

«Скорее всего, он сам прячется, дорожит своей жизнью, набивая себе цену. Вопрос стоит в том, что он, как клоун, как говорящая голова Запада, никакой угрозы не представляет, так как от него ничего не зависит, решения принимают за него», — приводит слова Героя России NEWS.ru.

Напомним, ранее в своем вечернем видео-обращении во вторник Владимир Зеленский упомянул о готовящихся новых акциях против Российской Федерации. Он также отметил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге.

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Глава Химок Волошин поздравил химчан с Днём ВДВ
02 августа 2023, 13:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил бойцов и ветеранов с профессиональным праздником.
Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны, посвящённый армии и военным. ВДВ считаются одними из лучших и самых дисциплинированных частей Вооружённых сил России. В этот день принято встречаться со своими сослуживцами, чтить память павших бойцов. В этом году ВДВ исполняется 93 года. 
«Мы гордимся каждым десантником за готовность противостоять любым вызовам и исполнить свой долг перед Отечеством. Прямо сейчас многие бойцы «крылатой пехоты» мужественно стоят на защите нашей Родины в зоне спецоперации. Их служба — это пример и вдохновение для молодого поколения защитников. Дорогие военнослужащие! Желаю вам крепкого здоровья, сил и благополучия. Пусть ваша служба будет успешной. Мы ждём вас домой с Победой!», — поздравил бойцов ВДВ глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В рамках празднования Дня ВДВ были подготовлены патриотические акции. В сквере имени Марии Рубцовой неравнодушные жители, депутаты и члены общественных организаций возложили цветы к памятнику «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» в память о ветеранах и бойцах ВДВ, погибших в локальных конфликтах и войнах.
 
Для химкинских школьников подготовили мастер-классы, посвященные Дню ВДВ.

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#служба
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В преддверии Дня города в Химках назвали имена выдающихся жителей
02 августа 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Муниципальный Совет депутатов утвердил список выдающихся жителей городского округа Химки, которые будут внесены на обновленную Доску почета, открытие которой состоится в День города Химки.
Традиционно ​Доску почёта ​пополняют новыми лицами в день города Химки, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«В этом году на Доске почёта будут 30 заслуженных сотрудников химкинских предприятий. Это инженеры, конструкторы, работники социальной сферы, сотрудники МЧС, преподаватели, медсёстры, водители, смотрители музеев, —  те работники, которые подходят к своему делу с душой, кто прославляет наш город своими достижениями. Доску мы по традиции обновим ко Дню города», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.  
В список выдающихся людей округа вошли: 

— старший преподаватель Академии гражданской защиты МЧС России Владимир Вецпер;
   
— профессиональная спортсменка по горным лыжам, бывший член сборной команды Московской области Татьяна Дьякова;
   
— заведующая кардиологическим отделением Химкинской областной больницы Наталия Минасян;
   
— организатор добровольческого волонтерского движения «Ангелы фронта» Мария Постольникова.
«Доска почета является знаком признания и гордости за наших горожан. Она не только мотивирует людей работать на достижение поставленных целей, но и служит источником вдохновения для других жителей, показывая, что благодаря упорству и трудолюбию достижение выдающихся результатов возможно в любой сфере деятельности», — поделился председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский.  
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Вооруженный гранатой дезертир сдался полиции
Угрожавший взорвать гранату в Уфе военнослужащий сдался полиции
02 августа 2023, 13:29

Фото: iStock/Fedorovekb

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, сдался полиции после разговора с главой региона Радием Хабировым.
Россиянин, который был направлен на прохождение психиатрической экспертизы сбежал и угрожал взорвать шоссе в Уфе.  

При военнослужащем было несколько гранат. Дезертир выдвинул сотрудникам полиции требование о прекращении уголовного преследования в отношении него, в связи с самовольным оставлением воинской части. Мужчина также требовал доставить для переговоров главу Башкирии Радия Хабирова.  

После разговора с Хабировым, военнослужащий сдался правоохранителям. 

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#мужчина
#сотрудники
#граната
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Приговор Ивану Сафронову оставили в силе
Верховный суд оставил в силе 22-летний срок за госизмену Ивану Сафронову
02 августа 2023, 13:20

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд РФ отклонил жалобу на приговор в отношении Ивана Сафронова, который был осужден на 22 года за госизмену.
Суд оставил кассационную жалобу на предыдущее решение судебной инстанции без удовлетворения. 

Сообщается, что дело осталось без изменений, кроме исключения из материалов показаний одного из свидетелей по делу. Отмечается, что из-за содержащихся в материалах секретных сведений, дело заслушивалось в закрытом формате.

Решением Верховного суда РФ, приговор в отношении Сафронова, осужденного за госизмену сроком на 22 года лишения свободы,оставлен без изменений.
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Песков: пока непонятно, будет ли Путин очно участвовать в конференции по безопасности
02 августа 2023, 12:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент непонятно, сможет ли глава российского государства принять очное участие в Московской конференции по безопасности. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, видеообращение Путина к участникам конференции будет.

Напомним, Московская конференция по международной безопасности состоится 15 августа. Это ежегодный форум, в рамках которого происходит поиск ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Эрдоганом.

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