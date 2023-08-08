10 интересных фактов о кошках, которые знают не все

Фото6 IStock/Nils Jacobi
1. Кошки спят 70% своей жизниСон — это одно из главных занятий кошек. Они мастера дремать и могут проводить в состоянии сна около 70% своего времени. Это связано с их хищническими корнями, когда долгий сон помогал сохранять энергию для охоты.
2. Кошки мурлычут не только от радостиМурлыканье — это особый звук, который кошки издают, когда они довольны и рады. Но мурлыканье также может помочь снять стресс и устранить болезненные ощущения. Исследования показали, что частота мурлыканья может помогать ускорению заживления костей и мышц.
3. Уникальный «навигатор»Кошки обладают удивительной способностью ориентироваться в пространстве и находить дорогу даже в незнакомых местах. Они имеют своеобразный «компас», который позволяет им определить своё местоположение и вернуться домой издалека.
4. Усы как радарыУсы кошек — это не просто элемент их внешности. Усы служат им своего рода радарами, которые помогают им ориентироваться в пространстве, определять расстояние до предметов и «видеть» в темноте.
5. Кошки имеют уникальные отпечатки лапПодобно отпечаткам пальцев у человека, у каждой кошки есть уникальные отпечатки лап. Это делает их уникальными и помогает идентифицировать животное, а также использовать их как "подпись" в документации для ветеринаров и организаций по защите животных.
6. Чуют запахи нёбомПомимо носа, кошки могут улавливать запахи с помощью так называемого органа Якобсона, расположенного на верхнем нёбе за передними резцами. Кошка пользуется им, когда полностью сосредотачивается на каком-то особо интересном запахе, втягивая в себя воздух, слегка приподняв верхнюю губу и нос.
7. Кошки слышат лучше собак и людейНесмотря на то, что котята рождаются глухими, в будущем у них развивается острый слух. Кошки слышат звуки с частотой до 65 кГц, в то время как собаки могут улавливать звук до 40 кГц, а человек — всего лишь до 20 кГц. Также кошки могут слышать и в ультразвуковом диапазоне, который для общения используют грызуны. А ещё кошки сами способны издавать больше 100 звуков.
8. Кошки тоже были в космосеВсе знают легендарных Белку и Стрелку — собак, впервые побывавших в космосе. Но мало кто знает, что 18 октября 1963 года французская кошка по кличке Феличет тоже побывала на околоземной орбите, после чего благополучно вернулась домой.
9. Мозг как у человекаНесмотря на умение кошек видеть в темноте в отличие от человека, мозг у них похож на человеческий. И даже за эмоции у кошек отвечают те же самые участки, что и у людей.
10. IQ у кошек меньше, чем у собакВ основном, кошки имеют более низкий социальный IQ, чем собаки, но могут решать более сложные когнитивные задачи, когда им это интересно.
Читайте также:
ВОЗ оценила риск заражения человека птичьим гриппом от кошек
В Турции захотели выслать в Париж «армию кошек и собак» для уничтожения крыс
SN: Британская кошка спасла свою хозяйку от смерти