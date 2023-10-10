10 октября — Всемирный день борьбы со смертной казнью

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День борьбы со смертной казнью отмечается ежегодно 10 октября. Эта дата установлена с целью сокращения количества смертных приговоров. Редакция «Радио 1» расскажет об истории установления праздничной даты и странах, которые применяют такую меру наказания в настоящие дни.
Всемирный день борьбы со смертной казнью
Этот праздник был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни. Коалиция была создана в 2002 году в Риме. В настоящее время в объединение входят более 150 международных организаций, которые специализируются на защите прав человека. Основной целью Коалиции является сокращение количества приговоров, предусматривающих смертную казнь в качестве высшей меры наказания.
Смертная казнь
Смертная казнь является разрешенным законом лишение человека жизни в качестве наказания. В соответствии с установленными в некоторых станах нормами, ее применение допустимо за совершение особо тяжких преступлений.
Иран, Ирак, США, Пакистан, Судан и Китай практикуют смертную казнь, как меру наказания за нарушение закона в настоящее время.
В ноябре 2007 года ООН приняла резолюцию, которая призывает страны отказаться от подобного вида наказания. 99 государств одобрили мораторий на смертную казнь, 33 воздержались от голосования, а против резолюции выступили 52 страны.
Смертная казнь в России
Впервые упоминания о смертной казни появились на Руси в 1938 году. Во времена правления Иоанна IV эта мера наказания использовалась без ограничений и осуществлялась изощренными и жестокими способами. Позже смертная казнь была отменена Борисом Годуновым, однако после пятилетнего моратория, он вновь вернул этот вид наказания.
Слуцкий призвал вернуть смертную казнь после гибели Татарского
В СССР смертная казнь также существовала. К ней приговаривали за особо тяжкие преступления, такие как измена Родине, убийство, насилие, дезертирство в военное время. С 1962 года к смертная казнь грозила совершившим экономические преступления. С августа 1996 года, в соответствии с указом Бориса Ельцина, приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся.
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