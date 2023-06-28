Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Воробьёв побывал в сквере, благоустроенном на улице Рощинской
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в сквере, благоустроенном на улице Рощинской в Ивантеевке по просьбам горожан. Это место стало альтернативой Центральному парку. Жители теперь могут проводить свободное время недалеко от дома, не тратя его на поездку.
Он добавил, что в процессе благоустройства делается акцент на безопасность. Это прежде всего освещение и видеонаблюдение. В сквере установили 10 камер, подключённых к системе «Безопасный регион».
После благоустройства в сквере появились спортивная площадка и детская игровая зона, удобные пешеходные дорожки, скамейки для отдыха. Обновили ротонду, установили малые архитектурные формы и светильники, разбили газон, высадили 650 кустарников и 30 туй.
Ранее «Радио 1» сообщало, что к сентябрю в Верее завершат большой проект по созданию комфортной среды.
«Одно из важных направлений нашей программы благоустройства – небольшие рекреационные зоны и скверы в шаговой доступности. В Ивантеевке был запрос жителей на обновление сквера на улице Рощинской. В прошлом году мы выполнили этот наказ. Рады, что это место наполнено людьми. Порядка 10 тыс жителей Ивантеевки получили возможность отдыхать рядом с домом», – сказал Воробьёв.
После благоустройства в сквере появились спортивная площадка и детская игровая зона, удобные пешеходные дорожки, скамейки для отдыха. Обновили ротонду, установили малые архитектурные формы и светильники, разбили газон, высадили 650 кустарников и 30 туй.
«Я родилась и всю жизнь живу в этом районе Ивантеевки. Раньше здесь был бурьян, в 90-е годы поставили мемориальную часовню, высадили деревья, проложили дорожки и построили детскую площадку. Но самые масштабные преобразования произошли в прошлом году. Здесь сделали прекрасный сквер. Он стал классным местом притяжения для всех поколений», – сказала Анна Кондрашова.Губернатору доложили, что в будущем году в Ивантеевке начнут второй этап благоустройства городского парка. Там появятся дополнительные пешеходные дорожки и спортивные зоны, продолжатся работы по обустройству входной группы, набережной, освещению и озеленению.
Ранее «Радио 1» сообщало, что к сентябрю в Верее завершат большой проект по созданию комфортной среды.
Лора Луганская