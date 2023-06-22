100-летняя британка назвала необходимое для долголетия количество чая

Фото: istock/MARINA BOGACHYOVA
100-летняя жительница Великобритании назвала любовь к чаю секретом своего долголетия
StokeonTrentLive сообщает о жительнице Великобритании, которая отпраздновала свой 100-летний день рождения и поделилась секретом долголетия, рассказав о своем увлечении чаем.
Женщина по имени Ирен Спростон, проживающая в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, отмечала свой вековой юбилей в понедельник, 19 июня. Несмотря на свой внушительный возраст, Ирен продолжает жить в своем собственном доме, куда в этот день съехались родные и друзья, чтобы поздравить её. У дамы есть четверо детей, пять внуков и четверо правнуков.
На вопрос о том, в чем заключается её секрет долголетия, Спростон с энтузиазмом рассказала о своей страсти к чаю, указав точное количество этого напитка, которое, по её мнению, необходимо употреблять.
Ранее гастроэнтеролог Свиридова предупредила об опасности зеленого чая для беременных.
Женщина по имени Ирен Спростон, проживающая в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, отмечала свой вековой юбилей в понедельник, 19 июня. Несмотря на свой внушительный возраст, Ирен продолжает жить в своем собственном доме, куда в этот день съехались родные и друзья, чтобы поздравить её. У дамы есть четверо детей, пять внуков и четверо правнуков.
«Мой секрет долгой жизни — это восемь чашек чая в день», - заявила она.Ирен не употребляет спиртные напитки, и в честь своего дня рождения она вместе с гостями отпраздновала, выпив чашку своего излюбленного чая Typhoo.
Ранее гастроэнтеролог Свиридова предупредила об опасности зеленого чая для беременных.
Артем Кузьмин