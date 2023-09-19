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100 тыс пятиклассников написали региональную диагностическую работу по математике

19 сентября 2023, 18:37
Фото: ​Минобразования МО

Фото: ​Минобразования МО

Подмосковные школьники написали региональную диагностическую работу по математике. В тесте участвовали 100 тыс учащихся, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

«Ребятам нужно было выполнить 10 заданий. На это выделялось 40 минут. Школьники показали умение понимать информацию, представленную не только в тексте, но и в таблице или на рисунке. Цели работы – проверить уровень знаний по предмету, готовность применять полученные в начальной̆ школе умения для решения разнообразных задач», – пояснили в министерстве.
Работа считается успешно выполненной при получении семи баллов из 16 максимально возможных. Работа проводилась на бланках или на компьютерах по выбору школы. Проверяют работу независимые эксперты. Результаты станут известны не позднее 25 сентября.

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#подмосковье
#московская область
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Аналитик Парфентьев: Мошенникам перекроют возможность обманывать россиян
19 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/Dmitry Nogaev

Правительство РФ предупредило, что, согласно постановлению, за использование виртуальных мобильных номеров грозит блокировка сервисов, которые выдают их. Согласно этим изменениям, предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации личности пользователей становится угрозой. Координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев сообщил, что DEF-номера бывают реальными и виртуальными. Об этом пишет Общественная служба новостей.
«Тот самый федеральный номер мобильного телефона — это классический пример не привязанного к географии номера. Речь идет о виртуальных АТС, которые создаются в интернете и им может присваиваться практически любой из существующих номеров» — приводит слова Парфентьева Общественная служба новостей.

По мнению аналитика, главная проблема заключается в трансграничном сотрудничестве. Если кому-то нужно получить конкретную информацию, то при трансграничном сотрудничестве возникают сложности.

Парфентьев подчеркнул, что установить лицо, которое совершает противоправные действия с использованием такого номера, становится сложнее.

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#указ
#мошенник
#правительство
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Тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск
Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы
19 сентября 2023, 18:40

Фото: istockphoto/Chalabala

Тиктокер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
Прежде сообщалось, что блогер вернулся в Россию после длительного пребывания за рубежом. Однако, на него сразу обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Минобороны РФ с просьбой включить Милохина в списки потенциальных призывников по месту регистрации.
 
По информации издания, Милохин имеет регистрацию в Москве, однако на воиском учете не состоит, в связи с чем объявлен в розыск. 

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#минобороны рф
#розыск
#блогер
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В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов
19 сентября 2023, 18:22

Фото: Минэкологии МО / Ю. Мухина

В Истре нашли один из самых необычных грибов Московской области, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. В министерство пришло сообщение из Истры. Житель увидел возле СНТ «Московский писатель» гриб странной формы.
Как выяснилось, гражданину посчастливилось обнаружить охраняемый вид, который ранее не встречался в городском округе. Это звездовик сводчатый, внесённый в Красную книгу региона. В Московской области его фиксировали лишь дважды – в 2015 и 2017 годах в Клину. 
 
Грибы семейства звездовиков привлекают внимание необычным видом. Они похожи на фантастические существа на ножках или на странный архитектурный объект. Такая форма породила множество суеверий о якобы ценных гастрономических и медицинских свойствах гриба. 
 
На самом деле звездовик относится к категории условно съедобных и деликатесом не является. Не обладает он и какой-либо ценностью для лечения болезней. Зато за его сбор полагается административный штраф.

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#минэкологии мо
#грибы
#подмосковье
#московская область
#природа
#лес
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Стартовал приём заявок на конкурс «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция»
19 сентября 2023, 18:14

Фото: iStock/naruedom

В России состоится онлайн-конкурс видеороликов и аудиоподкастов «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция», подать заявку на участие можно с 1 сентября по 5 октября текущего года. Об этом сообщили в АНО «Информационно-ресурсный Центр «Наше достояние».
Основной целью конкурса является формирование у молодёжи идентичности на основе знакомства с историей географических исследований Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь, который поддерживает социальные инициативы молодых россиян.

В онлайн-конкурсе могут бесплатно принять участие граждане РФ от 10 до 18 лет, которые постоянно проживают на территории своей страны.
Здесь они смогут продемонстрировать свои знания, творческие способности в области географии в онлайн-формате. Победители получат дипломы и подарки от организаторов конкурса. 

Заявку можно подать здесь.

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#рф
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В Одинцове построят школу на 1100 мест
19 сентября 2023, 18:03

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В рамках комплексного развития территории Группа компаний «Инград» построит школу на 1100 мест в квартале «Семейный» жилого комплекса «Одинград».

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство образовательного учреждения, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В 3-этажном здании школы общей площадью 13,5 тысяч кв. метров будут учиться школьники с 1 по 11 класс.

В школе оборудуют комфортные современные классы, игровые комнаты, музыкальный кабинет, учительские, лаборантские, помещения медицинского блока, пищеблок и обеденный зал, библиотечно-информационный центр, медиатека, читальные залы, демонстрационное пространство с зоной авторского чтения, книгохранилище, актовый зал, два спортивных зала, раздевальные с душевыми и санузлами и другое.

Прилегающую территорию к школе благоустроят.

Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. 

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#строительство
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#школьники
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В России пройдет Международный молодёжный кинофестиваль «Мы»
19 сентября 2023, 17:56

Фото: istockphoto/rusak

Фестиваль пройдет на территории России в период с 24 сентября по 24 декабря 2023 года. В конкурсе могут принять участие авторы российских и зарубежных короткометражных фильмов, возрастная категория которых разделена на две группы: 12-17 и 18-35 лет.
Оценивать работы конкурсантов будут представители российской и зарубежной киноиндустрии, а также общественные деятели и представители культуры.

Основная цель международного фестиваля состоит в популяризации духовных ценностей среди молодежи. Церемония закрытия мероприятия состоится пройдёт 24 декабря 2023 года в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России.

Оставить заявку на участие и ознакомиться с подробностями можно на сайте фестиваля. 

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#церемония
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Федеральные суды начнут работать в новых регионах России с 21 сентября
19 сентября 2023, 17:15

Фото: iStock/Zolnierek

Пленум Верховного суда определил 21 сентября 2023 года в качестве даты начала работы федеральных судей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает RT.
«Указами президента России Владимира Путина были назначены судьи в суды, которые начнут работать в новых регионах», — цитирует первого заместителя председателя Верховного суда России Петра Серкова RT.

Отмечается, что с 21 сентября этого года в новых регионах РФ начнут работу областные, городские, районные, межрайонные, арбитражные и гарнизонные суды.

 Напомним, ранее Генпрокуратура РФ отменила незаконные политические приговоры украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были выдвинуты до вхождения территорий в состав России. 

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#генпрокуратура
#рф
#суд
#днр
#лнр
#запорожская область
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Глава Каширы Шувалов посетил предприятие и оценил сабо нового бренда Glocs
19 сентября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов оценил перспективы развития предприятия ООО «Санрайз».
В Московской области активно развиваются импортозамещающие предприятия, одним из которых является семейное каширское предприятие ООО «Санрайз», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Предприятие занимается выпуском ярких сапог и разноцветных сабо из этиленвинилацетата (ЭВА). 


Глава Каширы Михаил Шувалов посетил предприятие вместе с председателем окружного Совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Буровым. Они осмотрели производственные площадки предприятия и оценил сабо нового бренда Glocs.
«Название нашего нового бренда Glocs созвучно наименованию модели одной известной иностранной компании. Однако, произведенная нами обувь отличается – она намного легче иностранных аналогов. Новая линейка включает в себя сланцы и сабо. К разработке подходим серьезно, продумываем дизайн. Подбираем декоративные элементы, смешиваем цвета. Такой подход позволяет нам удерживать наши позиции на рынке», —  рассказала генеральный директор Дарья Котюнина.
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На подмосковных дорогах по просьбам жителей построят 17 км линий освещения
19 сентября 2023, 16:31

Фото: Минтранс МО

На региональных дорогах в пяти городских округах Московской области до конца года планируют создать 17 км линий наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Сообщается, что это будет сделано для повышения безопасности движения. Новое освещение появится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».   Так, в городском округе Мытищи освещение обустроят на двух участках дорог в деревнях Жостово и Чичирево, в Дмитровском городском округе – в деревне Овсянниково, в Солнечногорске – в посёлке Андреевка. 
 
Участки дорог для обустройства освещения выбрали с учётом анализа аварийности на дорогах и по предложениям жителей. 
 
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#минтранс мо
#освещение
#безопасность
#движение
#подмосковье
#московская область
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