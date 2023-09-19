100 тыс пятиклассников написали региональную диагностическую работу по математике

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«Ребятам нужно было выполнить 10 заданий. На это выделялось 40 минут. Школьники показали умение понимать информацию, представленную не только в тексте, но и в таблице или на рисунке. Цели работы – проверить уровень знаний по предмету, готовность применять полученные в начальной̆ школе умения для решения разнообразных задач», – пояснили в министерстве.Работа считается успешно выполненной при получении семи баллов из 16 максимально возможных. Работа проводилась на бланках или на компьютерах по выбору школы. Проверяют работу независимые эксперты. Результаты станут известны не позднее 25 сентября.
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