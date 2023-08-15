100 тысяч подмосковных семей получили выплаты на детей-школьников.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«На данный момент в Подмосковье действуют три выплаты», — рассказала Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.— Выплата на школьную форму многодетным семьям, размер выплаты 3 тысячи рублей;
— НОВАЯ: Выплата на школьную форму многодетным с низкими доходами, размер выплаты 10 тысяч рублей;
— Выплата на школьную форму ребёнку-инвалиду, размер выплаты 13 тысяч рублей.
Выплата начисляется родителям проактивно. Каждому получателю пришло сообщение с информацией о том, что деньги по выплате поступили.
Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке.
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