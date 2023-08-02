100-ую региональную дорогу в рамках нацпроекта БКД отремонтировали в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Почетным юбилейным участком стала дорога длиной 7 км от деревни Ракитино до улицы Федеративной в Рузском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Реализация проекта значительно улучшила транспортную доступность для 7 тысяч жителей.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день обновлено дорожное покрытие на порядка 750 муниципальных и региональных дорогах, обща протяженность которых составляетоколо 870 км.Читайте также:
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