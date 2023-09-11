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11 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

11 сентября 2023, 00:04
BrianAJackson

BrianAJackson

История граненого стакана, знаменательные даты в истории России и почему убийство пророка - праздник для христиан, расскажет редакция «Радио 1».

День специалиста органов воспитательной работы


Сотрудники воспитательных структур ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник с 2007 года. В этот день стоит поздравить специалистов ВС РФ в области психологии, социологии, а также тех, чья работа состоит в организации и проведении воспитательных работ, культурного досуга. Также этот праздник отмечают военные журналисты. В России созданы дома офицеров, музеи воинской славы, солдатские клубы – именно в таких организациях трудятся специалисты органов воспитательной работы.

Всероссийский день трезвости


11 сентября является днем, когда обществу вновь стоит вспомнить, каким ценным является здоровье. Во многих регионах России в этот праздник проходят акции, флешмобы, выставки, семинары и лекции, в рамках которых проводятся профилактические беседы о вреде алкоголя, а также рассказывается о способах борьбы с зависимостью. Специалисты и эксперты призывают к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Примечательно, что праздник был создан в далеком 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви.

День рождения граненого стакана


Первый советский граненый стакан был выпущен в 1943 году. Именно 11 сентября, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, завершилось производство стакана, автором композиции которого стала скульптор Вера Мухина. Считается, что именно она разработала дизайн знаменитого стакана, который чаще всего можно было встретить в советских общепитах.

День номера экстренного вызова


11 сентября отмечается Европейский День экстренного вызова. Речь идет о номере службы экстренной помощи 112. Отмечаться праздник стал с 2009 года, а инициатором установления единого номера для всех экстренных служб стала Швеция еще в 1991 году. В начале 2022 года единый номер экстренных служб 112 заработал на всей территории России и является абсолютно бесплатным.

День победы русской эскадры у мыса Тендра


Легендарное сражение завершилось победой русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 году. Разгром турецкого флота обеспечил российским войскам прочное господство над Черным морем, которое удалось сохранить до сегодняшних дней. В День победы русской эскадры стоит вновь вспомнить подвиги русской армии и флота, а также обратиться к деталям крупнейшего сражения в истории России.

Усекновение главы Иоанна Предтечи


Великий церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября в православной церкви. В этот день проходят богослужения. Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который был ближайшим предшественником Иисуса Христа. Совершенное над ним злодеяние, в народе окрестили Головосеком.

История этого праздника трагична и поразила сердца многих христиан. Иоанн Предтеча неоднократно обвинял правителя Галилеи Ирода, будучи женатым, в греховных отношениях с супругой брата. Однако, император прощал его изречения из-за опасения Божьего гнева. В один из праздников, посвященных дню рождения правителя, перед гостями станцевала дочь его любовницы. Император был очарован великолепием девушки и пообещал выполнить любое ее желание. Юная красавица потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод выполнил ее просьбу и приказал отрубить голову Крестителю Иисуса Христа. В память о насильственной смерти Иоанна Предтечи был установлен христианский праздник.

Верующим запрещается в этот день есть мясо, рыбу и молочные продукты, а также употреблять фрукты красного цвета. Рекомендуется соблюдать строгий однодневный пост. Кроме того, большим грехом считается веселиться в этот день.

Именины у Ивана, Яна

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Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла
10 сентября 2023, 23:00

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Музея Русского патриаршества заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла.
Российский лидер ознакомился с экспозицией, посвященной жизни патриархов Московских и всея Руси. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили музей вместе с президентом.

Путин рассказал, что его крестили в 1952 году в Преображенском соборе Ленинграда. Глава государства отметил, что его крестил отец патриарха Кирилла.

«Его отец меня крестил. Так вот судьба сложилась», — сказал Владимир Путин.

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#лидер
#президент
#патриарх кирилл
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«Соллерс» представил новый российский пикап на ВЭФ-2023
10 сентября 2023, 17:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российский автомобилестроительный концерн «Соллерс» представил новый пикап ST6, который начнут выпускать в Приморском крае в ближайшее время. Презентация автомобиля прошла на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает РИА Новости.
Новый пикап – это полноприводный автомобиль 4х4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Имеются две модификации двигателя: дизельный (2,0 литра) и бензиновый (2,0 литра). Автомобиль может достигать скорости 150 километров в час. В его основе – жесткая каркасная конструкция, которая позволит обеспечить безопасность для водителя и пассажиров.

Сотрудники концерна, в ходе презентации автомобиля, выразили надежду на востребованность нового пикапа в первую очередь среди жителей Приморского края.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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#автомобиль
#форум
#россия
#производство
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Количество отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло до 171 человека
10 сентября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/Doucefleur

Пострадавших от некачественной еды компании «Грин Бокс» стало значительно больше. По сообщению специалистов управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в настоящее время зафиксирован 171 случай отравления.
У всех пострадавших зафиксирована острая кишечная инфекция. 99 человек госпитализированы, среди них двое детей, передает издание «78.RU». Дети двух и 12-ти лет находятся в состоянии средней степени тяжести в центре инфекционных болезней. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что, согласно результатам ПЦР, у восьми заболевших обнаружена сальмонелла. Ее же выявили в образцах продукции АО «Грин Бокс».

Региональное управление Роспотребнадзора составило протокол о временной приостановке деятельности в отношении АО «Грин Бокс». Руководство ООО «Умный ритейл» («Самокат») извещено о необходимости снятия с реализации  предполагаемой некачественной продукции. Специалисты управления продолжают работу по отбору проб сырья и продукции, а также проверяет персонал компании.

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#инфекция
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#самокат
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#роспотребнадзор
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«Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80
10 сентября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Российская корпорация «Уралвагонзавод» по указанию Минобороны может возобновить производство «летающих» танков Т-80. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил генеральный директор предприятия Александр Потапов.
Он отметил, что в настоящее время прорабатываются все необходимые для возобновления процесса производства документы. Также проводятся совещания с представителями министерства промышленности и торговли по вопросам дополнительного оснащения, поскольку необходимы новые мощности.

Первые танки Т-80 поступили на вооружение Советской армии в 1976 году. Их особенностью стала единая газотурбинная силовая установка, которая позволяла увеличивать скорость до 80 км/ч при весе машины в 46 тонн. За это ключевое отличие от других танков Т-80 получил прозвище «летающий».

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#танки
#завод
#производство
#оборона
#россия
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В Московской области за два дня голосования явка составила 43,33%
10 сентября 2023, 09:03

Фото: iStock/bizoo_n

В Московской области за минувших два дня голосования явка составила 43, 33%. В общей сложности, свой голос отдали 2 420 501 житель.
Уточняется, что из них 80,56% выбрали ДЭГ, таким образом, проголосовали 358 683 человека.

Напомним, в Подмосковье всего открыто 3 983 избирательных участков.  Так, 3 928 участков постоянные, еще 43 – временные.

В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

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#подмосковье
#выборы
#явка
#ДЭГ
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В Якутии добыт самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества
10 сентября 2023, 05:51

Фото: iStock/RHJ

Компания АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии наиболее крупный за последнее десятилетие в России алмаз ювелирного качества. Об этом сообщили в пресс-службе самой компании.
Камень массой 390,7 карата был найден во время ночной промывки алмазоносных песков с участка Эбелях. Он представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом.

«Находка одного из крупнейших алмазов в истории России - несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. <...> без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны», — отметил гендиректор группы АЛРОСА Павел Маринычев.

До этого самым крупным алмазом подобного качества, найденным в России, был алмаз массой 401 карат, обнаруженный в 2013 году.

В настоящее время санкциями полностью запрещено импортирование любых алмазов, из России, даже тех, которые огранили в других странах.

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#якутия
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ТАСС: Двум независимым наблюдателям в Геленджике вручили повестки в армию
10 сентября 2023, 03:04

Фото: iStock/Semen_Salivanchuk

Два наблюдателя получили в Геленджике повестки в военкомат на избирательных участках, так как ранее молодые люди уклонились от явки для уточнения своих персональных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления города-курорта со ссылкой на военного комиссара Геленджика Сергея Козлова.
«Один из них отказался получить повестку. Вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично», —сообщили геленджикские власти.

Ранее о выдаче повесток в военкомат сообщил в cвоём Telegram-канале депутат краснодарской думы, секретарь областного комитета КПРФ Александр Сафронов. Он рассказал, что «выборные жулики» приходили на избирательные участки и вручали повестки наблюдателям, чтобы напугать их и посеять панику.

Указ об окончании мобилизации в настоящее время не подписан, форма соответствующей повестки утверждена правительством в июле 2023 года. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявлял, что уже текущей осенью планируется принять законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации.



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За уклонение от мобилизации будут лишать свободы на срок до пяти лет

#военком
#выборы
#наблюдатели
#краснодарский край
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Аэропорты Москвы задерживают рейсы
10 сентября 2023, 02:32

Фото: iStock/encrier

Двадцать авиарейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в ночь на 10 сентября. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 01:11 мск, в аэропорту Внуково было задержано шесть рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задерживались восемь рейсов. В Домодедово задержали шесть авиарейсов, и еще три отменили.

Накануне ночью в московских аэропортах вновь объявили сигнал «Ковёр». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево 
в общей сложности минимум 13 рейсов были задержаны и четыре отменены.

Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.

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#аэропорты
#москва
#задержки
#авиарейсы
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Омбудсмен Украины Лубинец предложил отменить статус ограниченно годных к службе
10 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Власти Украины приняли решение призывать в армию ограниченно пригодных к военной службе граждан. Это предложение выдвинул украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующее решение уже принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Сейчас в стране проверяют все военно-врачебные комиссии, поскольку ранее было выявлено множество фактов коррупции при призыве украинцев на военную службу.

«Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным», — заявил Лубинец, добавив, что таким образом подобные призывники оказывались вместе с теми, кто действительно испытывал проблемы со здоровьем.

Омбудсмен пообещал, что тех украинцев, у которых есть реальные, а не мнимые проблемы со здоровьем, будут отправлять не на передовую, а в другие места — например, в штаб или в ракетные войска, либо заставят заниматься информационными технологиями.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.

Ранее стало известно, что украинские военкомы признали годным к службе мужчину, у которого отсутствовала кисть руки.

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#военком
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