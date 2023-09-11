11 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

BrianAJackson
История граненого стакана, знаменательные даты в истории России и почему убийство пророка - праздник для христиан, расскажет редакция «Радио 1».
День специалиста органов воспитательной работы
Сотрудники воспитательных структур ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник с 2007 года. В этот день стоит поздравить специалистов ВС РФ в области психологии, социологии, а также тех, чья работа состоит в организации и проведении воспитательных работ, культурного досуга. Также этот праздник отмечают военные журналисты. В России созданы дома офицеров, музеи воинской славы, солдатские клубы – именно в таких организациях трудятся специалисты органов воспитательной работы.
Всероссийский день трезвости
11 сентября является днем, когда обществу вновь стоит вспомнить, каким ценным является здоровье. Во многих регионах России в этот праздник проходят акции, флешмобы, выставки, семинары и лекции, в рамках которых проводятся профилактические беседы о вреде алкоголя, а также рассказывается о способах борьбы с зависимостью. Специалисты и эксперты призывают к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Примечательно, что праздник был создан в далеком 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви.
День рождения граненого стакана
Первый советский граненый стакан был выпущен в 1943 году. Именно 11 сентября, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, завершилось производство стакана, автором композиции которого стала скульптор Вера Мухина. Считается, что именно она разработала дизайн знаменитого стакана, который чаще всего можно было встретить в советских общепитах.
День номера экстренного вызова
11 сентября отмечается Европейский День экстренного вызова. Речь идет о номере службы экстренной помощи 112. Отмечаться праздник стал с 2009 года, а инициатором установления единого номера для всех экстренных служб стала Швеция еще в 1991 году. В начале 2022 года единый номер экстренных служб 112 заработал на всей территории России и является абсолютно бесплатным.
День победы русской эскадры у мыса Тендра
Легендарное сражение завершилось победой русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 году. Разгром турецкого флота обеспечил российским войскам прочное господство над Черным морем, которое удалось сохранить до сегодняшних дней. В День победы русской эскадры стоит вновь вспомнить подвиги русской армии и флота, а также обратиться к деталям крупнейшего сражения в истории России.
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Великий церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября в православной церкви. В этот день проходят богослужения. Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который был ближайшим предшественником Иисуса Христа. Совершенное над ним злодеяние, в народе окрестили Головосеком.
История этого праздника трагична и поразила сердца многих христиан. Иоанн Предтеча неоднократно обвинял правителя Галилеи Ирода, будучи женатым, в греховных отношениях с супругой брата. Однако, император прощал его изречения из-за опасения Божьего гнева. В один из праздников, посвященных дню рождения правителя, перед гостями станцевала дочь его любовницы. Император был очарован великолепием девушки и пообещал выполнить любое ее желание. Юная красавица потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод выполнил ее просьбу и приказал отрубить голову Крестителю Иисуса Христа. В память о насильственной смерти Иоанна Предтечи был установлен христианский праздник.
Верующим запрещается в этот день есть мясо, рыбу и молочные продукты, а также употреблять фрукты красного цвета. Рекомендуется соблюдать строгий однодневный пост. Кроме того, большим грехом считается веселиться в этот день.
Именины у Ивана, Яна
Читайте также:
Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком
В Шатуре проведут Всероссийский день бега «Кросс нации»
В Клину во второй раз прошел уникальный гала-концерт «Ночь Чайковского»
Анастасия Крестьянова