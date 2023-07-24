«112»: Пострадавшую на Крымском мосту Ангелину выписывают из больницы

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Девочку-подростка, которая пострадала и лишилась родителей в результате теракта на Крымском мосту, выписывают из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
При этом, по данным телеграм-канала Mash, состояние Ангелины врачи оценивают как стабильное средней тяжести. Она продолжает восстанавливаться в отделении челюстно-лицевой хирургии. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. Ей наложили швы на раны на голове. Ситуацию осложняет острое стрессовое расстройство. Долгое время после взрыва Ангелина находилась в состоянии шока. Сейчас она получает транквилизаторы и антидепрессанты, назначены консультации психиатра и психолога. О смерти родителей девочке не сообщают, так как это может серьезно сказаться на ее состоянии.
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