«112»: Возле суда задержан соратник Стрелкова

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Соратник экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, арестованного судом на два месяца, задержан возле здания суда, об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Соратник Стрелкова вышел на одиночный пикет и требовал освободить подсудимого из сала суда и снять с него обвинения. Отмечается, что бывшие сотрудники ведомства входят в организацию, которая высказывает недовольство ходом СВО на Украине.
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