113 дольщиков красногорского долгостроя «Новорижский» скоро получат квартиры

Фото: сайт Госстройнадзора МО
Жилой комплекс получил заключение о соответствии
Жилому комплексу-долгострою «Новорижский» в Красногорске выдали заключение о соответствии. Об этом сообщили в пресс-служба Главного управления Госстройнадзора Московской области.
Дом был внесён в единый реестр проблемных объектов. Его начали строить в декабре 2014 года. В 2017-м из-за отсутствия финансирования строительство заморозили. Возведение здания возобновилось в 2018 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что дольщики проблемного пушкинского ЖК «Пушкарь» начнут получать квартиры в августе.
«Заключение по итогам завершения строительства девятиэтажного жилого дома получил застройщик ЖК – «Лагуна-Грин», расположенный на 26-м км автомагистрали М-9 «Балтия». Таким образом, восстановлены в правах 113 участников долевого строительства. Скоро новосёлы получат ключи от квартир», – сказано в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что дольщики проблемного пушкинского ЖК «Пушкарь» начнут получать квартиры в августе.
Лора Луганская