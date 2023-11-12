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12 ноября — День специалиста по безопасности в России: кого поздравлять

12 ноября 2023, 00:05
Фото: istock/LightFieldStudios

Фото: istock/LightFieldStudios

12 ноября ежегодно отмечают праздник те, от чьей работы зависит личная или общественная безопасность. Редакция «Радио 1» расскажет об истории праздника, кого стоит поздравить, и как отмечают торжество.

День специалиста по безопасности: история


Первые секьюрити появились еще в древности. Во времена царей и полководцев, блюда или напитки давали попробовать специалистам, которые отвечали за жизнь и здоровье высокопоставленных лиц. Также телохранители обеспечивали безопасность правителей, наследных принцев, жрецов и т.д.


Этот праздник является неофициальным, однако специалисты по безопасности, по сложившейся традиции, отмечают его 12 ноября.


День специалиста по безопасности: кого поздравлять


С профессиональным праздником 12 ноября стоит поздравлять тех, кто занимается обеспечением безопасности в различных сферах. Секьюрити банка, телохранители, охранники в магазине, программисты, обеспечивающие информационную безопасность — все они по праву могут принимать поздравления в этот день.



День специалиста по безопасности: традиции праздника


Специалисты по безопасности отмечают праздник в кругу коллег и близких.

12 ноября часто проводятся конкурсы, в которых принимают участие женщины из числа представителей этой профессии. Руководители организаций, в которых трудятся женщины-секьюрити, в этот день особенно трепетно относятся к своим сотрудницам. Им дарят цветы, выражают слова благодарности, поощряют премиями.

Поздравить специалиста по безопасности можно сувенирами, брелоками, настенными календарями, чайными наборами, сладостями и т.д.

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Чрезвычайное положение объявили в Исландии из-за угрозы извержения вулкана
11 ноября 2023, 17:50

Фото: istockphoto/Petrovich9

В Исландии объявлено чрезвычайное положение после значительного повышения сейсмической подземной активности на юго-западе полуострова Рейкьянес. Специалисты считают, что из-за этого велика вероятность извержения вулкана.
Всего за сутки на территории островного государства зафиксировано 1 400 землетрясений разной продолжительности и магнитуды, сообщает издание The Guardian. Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что извержение может начаться через несколько дней. Наиболее сильные подземные толчки ощущались в столице страны Рейкьявике и к северу от поселения Гриндавик. Там магнитуда землетрясения была оценена в 5,2 балла по шкале Рихтера.

В поселении Гриндавик проживает около четырех тысяч человек. У Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях есть план их эвакуации, если природный катаклизм будет угрожать здоровью и жизни людей.

С 2021 года в Исландии произошло три крупных извержения вулканов, но все они наблюдались в отдаленных районах страны, далеко от населенных мест и объектов инфраструктуры.

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#эвакуация
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Актер и телеведущий Михаил Башкатов оценил стенд Подмосковья на выставке на ВДНХ
11 ноября 2023, 15:46

Фото: Сергей Хакимов

На подмосковном стенде, представленном на выставке-форуме «Россия» каждые выходные проводятся разнообразные увлекательные мероприятия для посетителей: викторины, интерактивные игры, шоу и мастер-классы. Сегодня, 11 ноября, гостем стенда стал актер и телеведущий, капитан команды КВН «МаксимуМ» Михаил Башкатов.
Он сначала провел викторину о Московской области, а затем рассказал о своих впечатлениях об экспозиции Московской области и о выставке в целом. Актер, больше всего запомнившийся зрителям по телесериалу «Даешь молодежь!», отметил, что уже не в первый раз участвует в мероприятиях, организуемых Подмосковьем. Например, минувшим летним сезоном он был ведущим на концертах фестиваля «Город танцует в парках», а завтра, 12 ноября, на стенде Московской области Михаил примет участие в танцевальном мастер-классе.



Артист рассказал, что ему понравилось не только то, что представляет подмосковный стенд, но и способ подачи материала: динамичный и современный. Построенный в форме интерактивного пространства, стенд дает возможность погрузиться в историю, географию и экономику региона. Например, актеру очень понравилась игра, в которой можно почувствовать себя губернатором — поуправлять целой областью.



Участникам викторины, которую вел Михаил Башкатов, нужно было ответить на разнообразные вопросы из истории, географии и различных сфер современной жизни Московской области. Среди других активностей, представленных на стенде, интерес посетителей вызвало творчество художника-моменталиста, который за несколько минут создавал веселые шаржи на гостей выставки. К нему выстроилась очередь из желающих получить свой оригинальный и смешной портрет. Также на экспозиции проводилось крио-шоу, во время которого с помощью жидкого азота различные предметы превращали в лёд, а затем проводили с ними различные эксперименты. Например, замороженным бананом забивали гвозди. Посетители, особенно дети, остались очень довольны увиденным.




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Два спецборта Минобороны доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарных грузов
11 ноября 2023, 11:12

Фото: iStock/Jovanmandic

Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие Афганистану, спецборты Министерства обороны РФ доставили в Кабул около 40 тонн гуманитарных грузов для помощи пострадавшим от землетрясения в Герате. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Напомним, в октябре власти афганской провинции Герат сообщили о 100 погибших и 500 раненых в результате мощного землетрясения. По данным Геологической службы США, 7 октября на западе Афганистана было зафиксировано сразу 6 подземных толчков, сильнейший из которых имел магнитуду 6,3.

Представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик сообщил, что эпицентр произошедшего пришёлся на три населённых пункта в провинции Герат. Кроме того, оказались частично разрушенными некоторые дома в провинциях Фарах и Бадгис.

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#дома
#землетрясение
#помощь
#россия
#гуманитарная помощь
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На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области восстановлено движение в обе стороны
11 ноября 2023, 10:43

Фото: istockphoto/JTeivans

На 662-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области пассажирский и грузовой автотранспорт снова может двигаться в обоих направлениях. О полном снятии ограничений сообщили в государственной компании «Автодор».
Движение было перекрыто из-за дорожно-транспортного происшествия на этом участке дороги. Водитель большегрузного автомобиля Renault с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в опору цифрового информационного стенда, табло которого упало на проезжую часть автострады. Водитель грузовика скончался на месте, напоминает РИА «Воронеж».

На дороге возник затор, который устраняли сотрудники госавтоинспекции. Подъехавшие работники ремонтных и аварийных дорожных служб сразу же принялись за устранение последствий аварии. Введенные на время ограничения движения на участке трассы окончательно сняты.

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#машина
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Reuters: Работники SpaseX получили 600 травм из-за стремления Маска к Марсу
11 ноября 2023, 10:17

Фото: istockphoto/hapabapa

За последние девять лет сотрудники компании Илона Маска SpaseX получили в общей сложности более 600 переломов, ампутаций и ожогов. Причиной этих травм стало маниакальное стремление эксцентричного миллиардера выполнить полет на Марс.
Как сообщает информационное агентство Reuters, в ходе журналистского расследования удалось побеседовать с тридцатью нынешними и бывшими сотрудниками фирмы SpaceX. Выяснилось, что многие работники компании получили серьезные травмы или даже инвалидность. Например, более ста человек получили порезы и рваные раны, 29 инцидентов на рабочем месте привели к переломам или вывихам, еще девять происшествий закончились травмами головы. Кроме того, восемь несчастных случаев на производстве привели к ампутациям. Также несколько человек получили серьезные ожоги.

В беседе с репортерами агентства сотрудники SpaceX сообщили, что все подобные инциденты происходили и происходят из-за хаоса, царящего в компании. В следствие этого недостаточно обученный персонал пренебрегает правилами безопасности из-за жёстких сроков, устанавливаемых Маском, который стремится покорить Красную планету.



Также в публикации указано, что сам владелец фирмы с пренебрежением относится к технике безопасности во время посещения объектов SpaceX. Рассказывают, например, что он «играл с огнеметом» на полигоне и даже стрелял в сторону других людей. Известно также, что миллиардер не любит яркие цвета, поэтому рабочих заставили отказаться от жёлтой защитной одежды.

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YouTube заблокировал программу с российским дипломатом
11 ноября 2023, 05:56

Фото: istock / Olena_Z

Венгерский телеведущий Жолт Есенски сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал выпуск его телепрограммы с участием советника-посланника российского посольства под предлогом якобы «разжигания ненависти».
По его словам, блокировка видео была результатом доноса, который, как утверждает телеведущий, связан с желанием предотвратить выражение мнения второго представителя российского посольства на платформе YouTube.

Есенски называет такие блокировки «привычными и неудивительными», отмечая, что это не первый случай подобных событий. В настоящее время запись программы остается доступной на YouTube-канале телеканала HirTV, но телеведущий предполагает, что в ближайшее время она может быть удалена или заблокирована.

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В России разработали подводный мини-беспилотник
В РТУ МИРЭА разработали автономный малоразмерный подводный беспилотник
11 ноября 2023, 04:21

Фото: iStock/Dovapi

В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) создан малоразмерный беспилотный подводный аппарат, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу университета.
Подводный дрон БПА-МИРЭА-Т весит всего три килограмма и способен погружаться на глубину до ста метров для выполнения аварийных и ремонтных работ при температурах от −5 до 45 градусов по Цельсию.

Уникальной особенностью этого беспилотника является его способность применения с маломерных плавсредств, таких как катера и надувные лодки, которые не оснащены подъемными устройствами.

Ректор университета Станислав Кудж выразил уверенность, что данная разработка будет востребована в различных отраслях экономики и промышленности, что откроет путь к реализации более масштабных проектов.

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#дрон
#разработка
#ректор
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Фитнес-тренер посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира
11 ноября 2023, 01:47

Фото: iStock/vadimguzhva

Фитнес-тренер Ирина Ротач дала советы мужчинам по упражнениям для сжигания жира, сообщает Men Today.
В первую очередь она рекомендует выполнять скручивания с разведением рук. Начните, лежа на спине с поднятыми прямыми ногами и оторванными лопатками от пола. Руки следует развести в стороны, затем свести и коснуться коленей. Повторите упражнение 12 раз.

Следующее упражнение — разведение рук в позе лодки. Сядьте на пол, слегка откиньте спину назад, согните ноги в коленях и поднимите их. Зафиксируйтесь в этом положении и сделайте 15 повторов махов руками вперед и в стороны.

Еще одно рекомендованное упражнение — «сотня». Лежа на спине с прямыми ногами поднятыми на 45 градусов от пола и приподнятой головой, выполните 30 покачиваний вверх и вниз корпусом прямыми руками.

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Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории
Кравцов в Чечне представил исправленный учебник истории для старшеклассников
11 ноября 2023, 01:33

Фото: сайт Кремля

В ходе своего визита в Чечню глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил исправленное издание учебника по истории для старшеклассников, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Министр прибыл в республику с рабочим визитом, в рамках которого были переданы школам Чечни 36 новых микроавтобусов. Эта инициатива была реализована при поддержке Минпросвещения и Минпромторга в рамках государственной программы.

Кадыров подчеркнул, что Кравцов представил ему переработанное издание учебника по истории для 10-х классов. В новом издании, как отметил глава региона, «исправлены все ошибки, а также удалены грубые формулировки, касающиеся целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Он подчеркнул, что «справедливость торжествовала».

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