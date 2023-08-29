12 сентября Apple представит iPhone 15

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12 сентября компания Apple представит обновленное поколение смартфонов, будет представлен новый iPhone 15. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNBC News.
«Apple отправила приглашения на презентацию 12 сентября, где, как ожидается, покажут iPhone 15», — говорится в материале телеканала.
Также ожидается, что кроме обновленного смартфона компания представит миру новую линейку часов Apple Watch.
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