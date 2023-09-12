12 сентября: какой сегодня праздник, приметы и традиции

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12 сентября отмечается сразу несколько праздников. Православные в этот день отметят день перенесения святых мощей князя Александра, а те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отметят День видеоигр и День джипера. Подробнее о праздниках читайте в материале «Радио 1».
День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите
В народе этот праздник принято называть Днем подразделений по защите свидетелей. В структуре МВД подразделение было создано в 2008 году. Его отмечают те сотрудники полиции, работа которых связана с защитой жизни людей, находящихся под государственной защитой.
День семейного общения
В некоторых странах 12 сентября ежегодно отмечается День семейного общения. История праздника неизвестна, однако, празднование уютного, домашнего торжества набирает популярность. По некоторым данным, праздник был создан для привлечения внимания к проблемам внутри семьи, связанных с недостатком общения и непониманием. В этот день следует наладить коммуникацию с родными и близкими, а также уделить особенное внимание детям.
Международный день вязания крючком
Творческий праздник отмечается рукодельницами по всему миру. История возникновения праздника уходит в далекое прошлое. Исследователи обнаружили в Египте вязаные носки, датируемые 300-500 гг. н. э. Считается, что это первое вязаное изделие, которое было изготовлено с помощью крючка. Отмечается, что такой вид рукоделия был популярен во многих социальных слоях. С помощью вязания бедные зарабатывали себе на жизнь, а состоятельные семьи таким образом проводили досуг.
День джипера
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12 сентября в России принято отмечать праздник, посвященный первому отечественному внедорожнику, который был создан в 1941 году в НАТИ под руководством инженера-конструктора А.Ф. Андронова. Этот праздник отмечают все любители экстремального вождения. В обществе автомобилистов считается, что в этот день необходимо собираться вместе, делиться своими автомобильным подвигами и страстями к бездорожью.
День видеоигр
12 сентября отмечается День видеоигр. Праздник создан для того, чтобы вспомнить о культуре видеоигр, провести виртуальные соревнования с другими игроками и поделиться навыками с новичками. Праздник отмечают с 1996 года. Торжество особенно распространено в США, где для игр созданы специальные рестораны и клубы.
Александр Сытник
12 сентября отмечается церковный праздник – день Александра Сытника. В этот день православная церковь вспоминает Александра Невского. Князь известен своими достижениями в сражениях. Невскому не исполнилось и 20-ти лет, когда он впервые разбил шведские корабли на реке Неве. 12 сентября считается днем перенесения святых мощей князя.
Согласно традициям, в этот день нельзя сплетничать, говорить лишнее. Считается, что также нельзя никого судить даже за негативные поступки, также не следует считать мелочь до полудня, брать в дом котенка и брать в руки карты. Плохой приметой станет мытье головы. Раньше считалось, что человек после мытья волос в этот день может облысеть.
Именины: Ян,Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Макар, Леонид, Игнат, Иван, Денис, Даниил, Григорий, Гавриил, Афанасий, Алексей, Александр, Прасковья, Милица, Елизавета.
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Анастасия Крестьянова