1,2 тонн плодов собрали в Подмосковье в ходе акции «Тут едут яблоки и арбузы!»

Фото: МинЖКХ МО
В ходе экологической акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» собрали 1,2 тонн плодов. В этом году она длилась более 1,5 месяцев – с 8 августа до 30 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акцию традиционно проводят в последний месяц лета и первый месяц осени. Цель – не допустить на придомовых контейнерных площадках навалов сезонных отходов. Дачники, садоводы и продавцы овощей могли отправить избытки урожая яблок и арбузов прямо на переработку.
«В этом году за время акции участники сдали на переработку более 2 тыс кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов. Все сданные жителями яблоки и арбузы направили на вторничную переработку для нужд сельского хозяйства: на корм свиньям или на производство компоста», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
В ходе акции региональные операторы расставили на территории Подмосковья специальные бункеры для сбора фруктов и ягод. Все адреса были размещены на их сайтах. Также бункеры были установлены на площадках для сбора крупногабаритного мусора проекта «Мегабак».
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«В этом году за время акции участники сдали на переработку более 2 тыс кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов. Все сданные жителями яблоки и арбузы направили на вторничную переработку для нужд сельского хозяйства: на корм свиньям или на производство компоста», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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Лора Луганская