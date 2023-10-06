120 тысяч подмосковных семей воспользовались материнским капиталом

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«Свыше 120 тысяч семей Подмосковья распорядились средствами регионального маткапитала. С начала действия программы выдано более 225 тысяч сертификатов, которые жители региона активно использовали на улучшение жилищных условий - более 71 тысячи.<…>», – отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Кроме этого, семьям предоставляется ежегодная выплата в размере 50 тысяч рублей.
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