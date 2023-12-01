124,6 млн поездок совершили жители Подмосковья на автобусах Мострансавто

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Осенью пассажиры Мострансавто совершили в автобусах предприятия более 124,6 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За три месяца пассажиры Мострансавто совершили более 124,6 миллиона поездок, из который 60 миллионов были осуществлены по социальным картам.
По банковским картам гости и жители региона оплатили более 37,6 млн раз, а поездки по «Стрелке» и «Тройке» суммарно набрали около 27 млн операций.
Кроме этого, самыми популярными маршрутами стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)», № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» и № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск».
Стоит отметить, что Мострансавто обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области, на которые выходят 6 000 автобусов ежедневно.
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По банковским картам гости и жители региона оплатили более 37,6 млн раз, а поездки по «Стрелке» и «Тройке» суммарно набрали около 27 млн операций.
Стоит отметить, что Мострансавто обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области, на которые выходят 6 000 автобусов ежедневно.
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Мира Полтева