135 воспитанников пошли в новый детский сад в Долгопрудном

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В долгопрудненском микрорайоне «Бригантина» торжественно открыли новый детский сад «Маяк» на 135 мест. Садик входит в состав образовательного комплекса школы №7, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Это уже второй садик в этом микрорайоне. Первый, на 165 мест, заработал два года назад.
Во время торжественной церемонии открытия детсада депутат Госдумы Ирина Роднина пожелала воспитанникам детсада самых радостных событий и счастливого детства.
После традиционной церемонии торжественного перерезания ленточки высокие гости отведали хлеб-соль, посмотрели, как оборудованы группы, залы, пищеблок и санузлы. Они оценили медицинскую комнату, кабинеты психолога и логопеда, осмотрели пункт охраны, оснащённый камерой «Безопасный регион».
Площадь двухэтажного детсада – 2,7 тыс кв м. В нём будут работать шесть групп по 20-25 человек. Каждая группа имеет своё название: «Дельфинчики», «Крабики» и так далее.
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«Такое событие, как открытие детсада, – всегда праздник. Его востребованность велика – он расположен в динамично развивающемся новом микрорайоне с плотной застройкой», – сказал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин, по инициативе которого возобновилось строительство.
После традиционной церемонии торжественного перерезания ленточки высокие гости отведали хлеб-соль, посмотрели, как оборудованы группы, залы, пищеблок и санузлы. Они оценили медицинскую комнату, кабинеты психолога и логопеда, осмотрели пункт охраны, оснащённый камерой «Безопасный регион».
Площадь двухэтажного детсада – 2,7 тыс кв м. В нём будут работать шесть групп по 20-25 человек. Каждая группа имеет своё название: «Дельфинчики», «Крабики» и так далее.
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Лора Луганская