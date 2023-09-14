14 сентября: какой сегодня праздник в России и мире

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Окунуться в атмосферу осени, прислушаться к шороху осенних листьев и поделиться школьными фотографиями - это то, что точно нужно сделать 14 сентября. Какие еще праздники отмечают в этот день и какие приметы стоит соблюдать, расскажет редакция «Радио 1».
Новолетие (Церковный Новый год)В этот день отмечается праздник, посвященный Новому году по церковному календарю. До прихода на Русь христианства, Новый год праздновался весной. У церковного праздника есть ее одно название – Семин день.
В этот праздник верующие вспоминают Симеона Столпника, архимандрита из Сирии. Однажды, юноша пришел в храм и услышал чудесное пение, после чего принял решение присоединиться к христианству. Вскоре, решив стать монахом, Симеон покинул родной дом и отправился в пустыню, чтобы побыть в одиночестве. В пустыне он соорудил столб, на котором разместился и не знал ни сна, ни отдыха. Симеон неустанно молился Богу и лишил себя мирских радостей, а также отказался от пищи. Так, монах дожил до глубокой старости и скончался во время молитвы в возрасте 100 лет. Считается, что в этот день нужно отпустить все обиды и плохие мысли. Также важно не выбрасывать в Семин день еду. По возможности, остатки пищи следует отдать птицам или животным.
Праздник междусобойщиковЭтот праздник отмечают люди с хорошим чувством юмора, любящие компании и вечеринки. Отметить праздник следует в кругу друзей и в неформальной обстановке. Отмечается, что такие торжества стали очень популярны в последнее время. Преимущественно, они проводятся в узком кругу близких друзей, где точно не могут оказаться лишние люди.
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День слушания шорохов
Этот день считается самым символичным праздником осени. Торжество нацелено на то, чтобы напомнить людям о важности звуков. Все привыкли получать визуальные образы через телевизор, компьютер и смартфоны, совсем не обращаясь к восприятию этого мира через органы слуха. День слушания шорохов нужен для того, чтобы отвести глаза от экранов и мониторов и прислушаться к шуршанию осенних листьев под ногами и пению птиц.
День школьных фотографий
Этот праздник учредила фотокомпания Lifetouch в 2019 году. В этот день принято вспоминать школьные годы, пересматривать фотоальбомы и отправлять памятные снимки своим одноклассникам. В связи с развитием социальных сетей, это можно сделать в Интернете. Не забудьте поделится забавными снимками, которые напомнят о школьных годах.
День Шнобелевской премии
День самой смешной награды в мире отмечается 14 сентября. Премия вручается за открытия, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. Инициатором создания премии стал редактор американского журнала Марк Абрахамс. Введением наград за шуточные открытия, автор премии намеревался привлечь внимание науке, медицине и технологиям, а также подстегнуть интерес людей к открытиям в этих сферах. Праздник отмечается с 1991 года, а вручение премий за смешные открытия ежегодно вручается в Гарвардском университете.
Именины отмечают: Марфа, Наталия, Семен, Татиана.
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