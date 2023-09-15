15 сентября: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать

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Профессиональный праздник секретарей, день защиты леса и международный день самого популярного сорта винограда. Что еще нужно знать о 15 сентября и какие приметы следует соблюдать, расскажет редакция «Радио 1».
День секретаря в России
Праздник возник в России в 2005 году. В этот день принято поздравлять офис-менеджеров, помощников и ассистентов руководителей. Традиционно, свой профессиональный праздник секретари отмечают в третью пятницу сентября, в этом году он выпал на 15 число. Также существует Всемирный день секретаря, но в отличие от российского, он отмечается в апреле.
День всемирной борьбы с лимфомами
Лимфома — это рак лимфатической системы, при котором в организме накапливаются патологически измененные лимфоциты. Этот день является напоминанием для всех людей во всем мире о необходимости отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. Специалисты призывают ежегодно проходить обследования и помнить, что чаще всего болезнь протекает бессимптомно, что делает ее более опасной.
Российский день леса
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День памяти князя Олега
Исторический праздник посвящен жизни и подвигам князя Олега, который был правителем Древней Руси в конце IX – начале X века. Он также известен в истории как «Вещий», что означает «предсказывающий будущее». Традиции гласят, что 15 сентября нужно посетить места, связанные с его именем, следует читать или слушать посвященные князю произведения. Православным христианам нужно поблагодарить князя за служение Руси и помолиться о нем.
Международный день вина «Гренаш»
День винограда Гренаш был учрежден в 2016 году. Цель праздника состояла в привлечении внимания к этому сорту винограда, его традициям и истории. К особенности сорта относят его абсолютную адаптивность к различным погодным условиям. Виноград не привередлив и растет как на глинистых, так и песчаных почвах. Виноград имеет различные вкусовые свойства – от фруктовых ягод до привкуса табака и специй. Сорт выращивается по всему миру и широко используется виноделами.
День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ
Праздник отмечают санитарные врачи, их помощники, интерны, лаборанты и те, кто имеет отношение к этой службе. Поздравлять стоит тех, чья работа направлена на предупреждение и профилактику инфекционных заболеваний.
День худеющих
День Иоана Постника
Православная церковь отмечает 15 сентября День Иоанна Постника. В этот праздник принято чтить память святого. Иоанн является покровителем бедных и нуждающихся людей. В этот день нельзя отказывать людям, которые просят о помощи. Существует несколько примет, которые предвещают изменения в погоде. Если в этот день ясная и солнечная погода, то зима тоже будет теплой, а сильный дождь предвещает жаркое и засушливое лето в будущем году.
Именины: Ян, Филипп, Федор, Степан, Петр, Павел, Иван, Владимир, Виктор, Антон, Оксана, Ксения
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