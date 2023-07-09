15 случаев менингококковой инфекции выявили в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, два из которых — летальные. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Сообщается, что среди работников ПАО «Уралхиммаш» был обнаружен один бессимптомный носитель инфекции. На данный момент осмотрено более 1200 человек.
В связи с распространением инфекции проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.
Напомним, в распределительном центре Ozon в городе Екатеринбург случилась вспышка заболеваемости менингитом.
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В связи с распространением инфекции проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.
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Екатерина Коршунова