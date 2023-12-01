150 лавочек-навигаторов установлено в лесах Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
С начала года более 150 лавочек-навигаторов установили в подмосковных лесах. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Лавочки устанавливают в рамках регионального проекта.
Стоит отметить, что установка лавочек производится в местах, где зафиксировано самое большое количество «потеряшек». Кроме этого, дизайны лавочек разрабатываются лесничими самостоятельно.
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«С начала года в подмосковных лесах установлено 152 таких навигатора. <…> Установленные в лесу лавочки – это лесные навигаторы для тех, кто заблудился, они помогают сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, ну и конечно люди на них могут отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения.<…>», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева