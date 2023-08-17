17 августа: какой сегодня праздник, традиции и приметы

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День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)В категорию незащищённых граждан относят детей, женщин и людей с инвалидностью. Они часто оказываются в ситуации, когда необходима поддержка и защита. Для этой цели существуют специальные организации и структуры, предоставляющие помощь в таких случаях. Так, 17 августа 1988 года появилось Всероссийское общество инвалидов (ВОИ. Основная миссия ВОИ – поддержка людей, потерявших свою трудоспособность из-за различных обстоятельств: травм, болезней или возраста.
Одной из ключевых задач организации является интеграция инвалидов в общество. Для этого они проводят образовательные программы, тренинги и мероприятия, направленные на повышение осведомлённости общества о проблемах инвалидов. Несмотря на то, что организация существует на добровольческих условия, она помогает людям с инвалидностью получить лекарства и реабилитационные средства. Организация также борется за равноправное положение инвалидов в обществе и их право на участие во всех аспектах жизни страны.
Авдотья МалиновкаАвдотья Малиновка – особенный праздник, сочетающий в себе религиозные и народные традиции. В этот день почитается память преподобной мученицы Евдокии Римляныни в православной церкви.
Преподобная Евдокия Римляныня с детства воспитывалась в христианской вере. В период гонений на христиан, проводимых персидским царём Сапором, девушку арестовали. Но в заключении её вера только укреплялась, она помогала другим узникам проповедями. Позже об этом донесли до царя, который в ярости приказал подвергнуть Евдокию ужасным пыткам, а затем казнить её.
С праздником Авдотьи Малиновки связано множество традиций и обрядов. В это время в лесах созревают ягоды дикой малины, которые являются одним из самых любимых угощений для детей. С самого утра дети вместе со старшими братьями и сёстрами спешат в лес, собирая ягоды в лукошки. Это позволяет им насладиться сладкими ягодами на месте и также приготовить варенье на будущее. В результате этой давней традиции, 17 августа получил прозвище «Малиновка».
Также 17 августа часто характеризуется началом моросящих дождей, которые наполняют влагой невысушенные стога сена на полях. Местные жители, стараются убирать сено в амбары, чтобы избежать потери. В связи с этим обстоятельством день приобрёл ещё одно наименование – «Сеногнойка».
День благодарности чёрным котамВ мире, полном магии и загадок, существует особый день, посвящённый таинственным созданиям - День благодарности чёрным котам. Этот необычный праздник отмечается ежегодно 17 августа.
В этот день множество котолюбов и магии объединяются, чтобы отметить и поздравить чёрных котов, предоставив им особое внимание и ласку. В разных частях света проходят разные акции в этот день: от благотворительных акций в приютах для животных до фотоконкурсов с участием чёрных котов.
Так что, если у вас есть чёрный котик, не упустите шанс отпраздновать День благодарности чёрным котикам, показать свою любовь и благодарность за их уникальность и невероятное волшебство, которое они приносят в вашу жизнь.
День проснувшихся улитокЭтот необычный праздник отмечают любители наблюдать за жизнью и преображениями маленьких существ вокруг нас.
День Пробудившихся Улиток — это необычное напоминание о том, что в природе всё связано, и каждый её элемент имеет свою роль. Этот праздник учит нас ценить даже самые скромные и незаметные проявления жизни вокруг нас, ведь они являются частью этого удивительного мира.
День лысых ёжиковДень лысых ёжиков — это шуточный праздник с серьёзным подтекстом. Его смысл в том, что к природе нужно относиться бережно.
Природа наградила ежей хорошей защитой — иголками, перед которыми хищники, как правило, пасуют. Однако молодые особи лишены этой естественной брони. Вернее, иголки есть, но они ещё нежные и совсем не колючие. Всемирный день лысых ёжиков призывает людей бережно относиться к ежиному молодняку. Иногда ёж теряет иглы вследствие заболевания.
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