17 сентября: какой сегодня праздник в России и мире

В этот день отмечается сразу несколько событий. Работники леса и лесоперерабатывающей промышленности, а также тур-менеджеры отмечают профессиональный праздник, а исполнители самого популярного жанра в США – день музыки кантри. Какие еще торжества отмечают в этот день, расскажет редакция «Радио 1».