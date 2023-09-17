17 сентября: какой сегодня праздник в России и мире

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В этот день отмечается сразу несколько событий. Работники леса и лесоперерабатывающей промышленности, а также тур-менеджеры отмечают профессиональный праздник, а исполнители самого популярного жанра в США – день музыки кантри. Какие еще торжества отмечают в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности
В этот день праздник отмечают те, кто работает с лесом и заботится о нем. Поздравить стоит также ботаников, экологов, дендрологов. Появился праздник на рубеже 70-80 – х годов XX века и приурочен к принятию «Лесного законодательства». Праздничный день создан для того, чтобы выразить слова благодарности специалистам, которые в ходе своей профессиональной деятельности преумножают природные богатства страны.
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День тур-менеджера
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17 сентября отмечается праздник сотрудников, благодаря которым сбываются месты о путешествиях. Стоит поздравлять в этот день тех, кто организовывает поездки, планирует путешествия туристов, занимается оформление билетов, бронированием отелей и берет на себя планирование отдыха.
Международный день безопасности пациента
Учреждение этого праздника стало одной из важнейших глобальных кампаний в области здравоохранения. На Всемирной ассамблее здравоохранения была принята резолюция о «Глобальных действиях по обеспечению безопасности пациентов». К документу присоединились 194 страны, в том числе Россия. Согласно мировым исследованиям, медицинская помощь становится более действенной, а лечение эффективным, если пациент активно участвует в процессе.
День щекотунчиков
Праздник, о котором в некоторых странах даже не слышали, ежегодно отмечается 17 сентября. Его могут отметить все желающие, но важно помнить, что щекотка может быть не такой уж безобидной. Даже известны случаи, когда от щекотки умирали, это встречается довольно редко, но стоит помнить, что «щекотунчики» должны приносить только позитивные эмоции и смех. Интересный факт: люди младше 40 лет более чувствительны к щекотке, нежели более взрослые. Это обусловлено тактильной чувствительностью, которая снижается с возрастом.
Международный день музыки кантри
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Самый популярный жанр музыки в США – кантри. Он зародился в 1920 году и представляет собой танцевальные мелодии и баллады. Музыканты, которые отдают предпочтению этому жанру, используют для игры гитару, скрипку, фортепиано, губную гармошку, барабаны.
Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Празднование было установлено еще в 1680 году, однако по старому календарю, оно проходило 4 сентября. Почитание иконы установлено в честь пророка Моисея, которому было видение. Верующие восприняли это как знак спасения всего человеческого рода и с тех пор чтут память иконы. Согласно преданиям, пророку явился Бог, но предстал он в образе горящего тернового куста. Он призвал пророка вывести народ из Египта. С тех пор икону окрестили владычицей огня. Считается, что она охраняет от пожаров и молний. Для того, чтобы обезопасить себя из свое жилище от беды, в этот день верующие заказывают молебен.
Именины: Василий, Григорий, Елена, Петр, Степан, Юлиан
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