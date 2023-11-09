173 млн поездок по социальным картам было совершенно в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала года пассажиры совершили свыше 173 млн поездок по социальным картам в автобусах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Около 49 % всех поездок совершили жители Московской области по социальным картам.
За с начала осени самыми популярными маршрутами у жителей стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская), № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» и № 3 «ст. Химки – ул. Дружбы – ст. Химки». В общей сложности на них было совершено 4,4 млн льготных поездок.
Кроме этого, МАП № 10 г. Королев стал первым среди филиалов. На его маршрутах социальными картами воспользовались 24 млн раз.
Стоит отметить, что в транспорте Мострансавто оплатить проезд можно картами «Стрелка» и «Тройка»,а также бесконтактными банковскими картами.
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За с начала осени самыми популярными маршрутами у жителей стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская), № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» и № 3 «ст. Химки – ул. Дружбы – ст. Химки». В общей сложности на них было совершено 4,4 млн льготных поездок.
Стоит отметить, что в транспорте Мострансавто оплатить проезд можно картами «Стрелка» и «Тройка»,а также бесконтактными банковскими картами.
Читайте также:
1,3 тысячи новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто»
В Подмосковье пассажирами в автобусах были оставлены свыше 1000 вещей
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Мира Полтева