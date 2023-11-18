175 врачей подписали письмо к Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко

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175 врачей подписали письмо к президенту России Владимиру Путину. Они просят освободить художницу Сашу Скочиленко.
«Коммерсант» пишет, что художницу приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. В марте прошлого года она поменяла ценники в одном из супермаркетов на пацифистские стикеры.
Врачей беспокоит состояние здоровья Скочиленко. У неё диагностированы тяжелые хронические заболевания. В колонии её состояние может ухудшиться. Защита девушки информировала, что у неё диагностирована целиакия (глютеновая энтеропатия), художница нуждается в специальной лечебной диете.
Приговор Саше Скочиленко, сказано в письме, кажется «особенно несправедливым» на фоне условно-досрочных освобождений заключенных, которые совершили тяжкие преступления (изнасилования или убийства).
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Врачей беспокоит состояние здоровья Скочиленко. У неё диагностированы тяжелые хронические заболевания. В колонии её состояние может ухудшиться. Защита девушки информировала, что у неё диагностирована целиакия (глютеновая энтеропатия), художница нуждается в специальной лечебной диете.
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Мария Фирсова