В Москве 19-20 октября пройдет экспортный форум РФ «Сделано в России»

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В Москве 19-20 октября 2023 года пройдет главный экспортный форум страны «Сделано в России». Мероприятие организовано АО «Российский экспортный центр» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», которое направленно на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта.
Форум пройдет Центральном выставочном зале Манеж в Москве, на улице Манежная площадь, дом 1.
Регистрация на форум проводится на официальном сайте forum.exportcenter.ru, присоединиться к нему могут все желающие. Участие в форуме бесплатное. «Сделано в России» направлен на продвижение товаров и услуг российского производства на международные рынки и улучшения бизнес-климата в России.
Лучшие предприниматели, руководители министерств и ведомств, представители бизнеса, главы международных компаний и многие другие соберутся на общей площадке на ключевой площадке для российских экспортеров.
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Регистрация на форум проводится на официальном сайте forum.exportcenter.ru, присоединиться к нему могут все желающие. Участие в форуме бесплатное. «Сделано в России» направлен на продвижение товаров и услуг российского производства на международные рынки и улучшения бизнес-климата в России.
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Алина Юрчак