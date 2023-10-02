2 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

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Профессиональный праздник в этот день отметят социальные педагоги, урологи, врачи и архитекторы. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и память какого мученика принято чтить православным.
Всемирный день архитектуры
2 октября ежегодно отмечают торжество работники, чья профессия связана со строительством зданий различного назначения. Поздравлять с профессиональным праздником стоит тех, кто имеет отношение к градостроительству и архитектуре.
На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек
Международный день социального педагога
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Социальные педагоги трудятся не только в школах и детских учреждениях, но и в детских домах, интернатах, центрах реабилитации. Они помогают детям, у которых существуют психологические проблемы или физические травмы. Роль таких специалистов в воспитании детей со сложным характером или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию высока и зачастую они единственные, кто может найти к таким детям подход.
Международный день ненасилия
Международный день ненасилия учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 2007 году. День торжества выбран не просто так, он приурочен ко Дню рождения идеолога ненасилия Махатмы Ганди. Он был убежденным сторонником этой теории и длительное время вел борьбу с расовой дискриминаций в Южной Африке, где проживал.
Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища)
Этот праздник отмечается ежегодно во всем мире. Он посвящен жизни людей в различных общинах: от маленьких деревень до городов-миллионников.Торжество создано для того, чтобы привлечь внимание к проблемам населения, нуждающегося в жилье. В этот день проводятся различные акции и флешмобы, в ходе которых общественные организации призывают к помощи людям без определенного места жительства.
День рождения электронной почты
Первое в мире электронное послание было создано в этот день в 1971 году. С тех пор электронная почта стала неотъемлемым средством коммуникации, которое широко используется в настоящее время.
День уролога
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Урология относится к хирургической дисциплине. Медицинская наука изучает заболевания органов мочеполовой системы. Поздравлять с профессионаьным праздником мледует всех медицинский работников этой области: врачей, научных работников, лаборантов и т.д.
Трофим и Зосима
Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Трофима Синадского (Фригийского) и Зосима Киликийского. Мученик Трофим был схвачен во время языческого гуляния, когда просил людей, участвующих в пьяном бесчинстве облагоразумиться. Лишив Трофима воли, его истязали, требуя отказаться от христианства. Выдержав мучения, он продолжал стоять на своем, за что был казнен.
Зосим не желал проживать с язычниками и отправился в пустыню. Старец мог говорить с животными и они почитали его. Однажды это заметил прибывший в пустыню правитель. Когда он узнал, что старец христианин, то приказал отречься от веры, получив отказ, отдал его на истязание. Зосим обратился с молитвой к Богу и ему тут же явился лев. Правитель испугался животного и распорядился отпустить старца. В тот же миг Зосим скончался.
День детского здоровья
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Этот праздник является лишним напоминанием о том, как важно беречь здоровье с детства. Еще в юном возрасте детям нужно прививать спортивные навыки и мотивировать к соблюдению здорового образа жизни. В детских учреждениях в этот день демонстрируют тематические мультфильмы, где особое внимание уделено здоровью.
Международный день врача
Учредителем этого праздника стала ООН в 1971 году. В этот праздник принято поздравлять всех, кто имеет отношение к медицине. По всему миру второго октября проходят конференции, семинары, мастер-классы, на которых поднимаются важные темы, касательно здоровья и разрабатываются подходы к лечению различных заболеваний.
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