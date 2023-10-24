2 тысячи подмосковных мам в декрете смогли получить новые профессии

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Подмосковье более 2 тысяч мам в декрете получили профессиональное образование в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В Подмосковье получили дополнительное профессиональное образование и повысили свою квалификацию более 2 тысяч мам - это мамы дошкольников и женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Также еще свыше тысячи продолжают обучение», - подчеркнула министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Стоит отметить, что воспользоваться программой нацпроекта «Демография» могут также предпенсионеры, безработные, работники под риском увольнения и участники СВО. С полным перечнем образовательных программ желающие могут ознакомиться на сайте проекта.
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