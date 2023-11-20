20 ноября — Международный день педиатра: история и традиции

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Во всем мире 20 ноября отмечается праздник, посвященный врачам, которые заботятся о самочувствии самых маленьких пациентов. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать Международный день педиатра, когда появился праздник и какие традиции существуют.
Международный день педиатра: история праздника
Дата праздника выбрана не случайно. Она связана с важным событием в области международного права. Именно 20 ноября в 1959 году была принята Декларация прав ребенка. Впервые в истории обязанности взрослых по воспитанию детей и правовые нормы в отношении несовершеннолетних были закреплены документально.
Торжество стало отмечаться по всему миру и вскоре день, посвященный педиатрам, стал праздником во всем мире.
Международный день педиатра: традиции праздника
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Врачи-педиатры отмечают свой профессиональный праздник на рабочем месте. Как правило, в детских поликлиниках в этот день проходят акции, в рамках которых родители могут проверить состояние здоровья малыша, получить консультацию специалиста. Также к торжеству приурочены лекции, семинары и конференции, на которых специалисты обмениваются опытом и мнениями.
В Международный день педиатра руководство медицинских учреждений поздравляет сотрудников, лучшие из которых награждаются грамотами и премиями.
Международный день педиатра: как поздравлять
Врачей-педиатров принято поздравлять наборами чая или конфет. Им также часто преподносят в качестве презентов канцелярские товары, пледы, настенные часы, календари, посуду и т.д. Благодарные пациенты иногда дарят подарки, созданные своими руками. Это могут быть вязаные пледы, шарфы, нарисованные картины, вышитые изображения.
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