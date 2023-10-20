20 октября — День военного связиста: как отмечают, что подарить

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Ежегодно 20 октября профессиональный праздник отмечают специалисты, которые обеспечивают координацию, безопасность и точность работы всех частей армии. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать праздник и что подарить военным связистам.
День военного связиста — 2023: история праздника
Ни одна армия мира не может существовать без связи. Отряды военных связистов появились еще XVIII веке, однако особую славу специалисты этой области получили во времена Великой Отечественной войны. Учреждение праздничной даты неслучайно. Именно 20 октября 1919 года было создано первое войско связи России. В 2006 году праздник утвердил президент России Владимир Путин. День военного связиста стал официальным праздником, призванным привлечь внимание к важности этой профессии, особым навыкам военнослужащих войск связи и важнейшей роли военных связистов в укреплении обороны и безопасности страны.
День военного связиста – 2023: за что отвечают
Военные связисты обеспечивают армию возможностями для передачи информации, обслуживают системы и средства автоматизации на пунктах управления, работают с секретной информацией, шифруют и кодируют данные.
Их профессиональные навыки позволяют устанавливать связь в любой обстановке, в условиях ограниченности инструментов и ресурсов.
День военного связиста – 2023: традиции
Что подарить военному связисту
20 октября следует выразить слова благодарности проходящим службу в войсках связи за их непростую, важную и порой опасную работу. В качестве подарка военному связисту можно преподнести фляжки, стелы, брелоки, ремни, обложки на удостоверение, флаги войск связи, портативный набор инструментов, подарочные сертификаты и т.д.
На сувениры можно нанести эмблему войск связи, инициалы военнослужащего, теплые пожелания.
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