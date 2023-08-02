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20 тыс детей из многодетных семей Подмосковья в августе получат новую выплату

02 августа 2023, 16:48

Фото: Мособлдума

20 тысячам детей из подмосковных многодетных семей в августе перечислят новую выплату в размере 7 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Мособлдумы. В июне региональный парламент принял закон об установлении новой ежегодной выплаты в 7 тыс рублей для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

«Новая мера поддержки предусмотрена на каждого ребёнка в многодетной семье, пока он учится в школе. В августе выплату получат 20 тыс детей. На это из бюджета области предусмотрено 140 млн рублей», – уточнил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
При этом он напомнил, что в соответствии с региональным законодательством многодетные семьи региона независимо от уровня дохода имеют право получить выплату на школьную форму в размере 3 тыс рублей.

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#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Для жителей Московской области доступен портал «ВПРАВЕ.РФ»
02 августа 2023, 17:27

Фото: istockphoto / macky_ch

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации, министерством юстиции России при участии МВД России и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также органов исполнительной власти субъектов России организована работа по повышению эффективности и качества предоставления гражданам бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а также доступности для граждан правовой информации.
На основании этой инициативы была создана государственная платформа бесплатной юридической помощи Минюста России «ВПРАВЕ.РФ».

Эта платформа позволяет всем посетителям получить систематизированную и доступную правовую информацию по наиболее востребованным жизненным ситуациям. Всего на платформе доступно свыше 50 пошаговых инструкций. 

Каждый житель может попасть в ситуацию, выходящую за рамки привычного. Знание своих прав и наличие перед глазами понятного порядка действий позволит защитить себя и своих близких, а также получить положенные по закону льготы и услуги надлежащего качества.

На портале «ВПРАВЕ.РФ» необходимо найти подходящую под конкретный случай жизненную ситуацию и действовать в соответствии с пошаговой инструкцией.

 На платформе «ВПРАВЕ.РФ» можно найти ответы на вопросы и получить план действий в разных ситуациях, например: 
— как направить материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий;
— как оформить денежную компенсацию за оплату ЖКУ;
— как оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 3 до 7 лет;
— как получить средства реабилитации человеку с инвалидностью;
— как приватизировать жилье, полученное по договору социального найма;
— что делать, если не выплачивают заработную плату;
— как отказаться от наследования долгов и многое другое. 

Материалы в свободном доступе для каждого жителя. 

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Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в МФЦ.

В Подмосковье продолжается прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании.
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В девяти подмосковных муниципалитетах прогнозируют медленное рассеивание вредных примесей
02 августа 2023, 17:14

Фото: Минэкологии МО

В девяти городских округах Подмосковья ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом предупредили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Речь идёт о городских округах Мытищи, Щёлково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск и Дзержинский. Там установились погодные условия, которые не способствуют быстрому рассеиванию веществ, содержащихся в выбросах автотранспорта, промышленных и коммунальных объектов.
«Это не продлится долго, однако штилевая погода будет возвращаться. Просим жителей Подмосковья учесть сложившуюся ситуацию и не сжигать мусор и растительные остатки. Во время неблагоприятных метеоусловий даже небольшой очаг возгорания может доставить дискомфорт жителям на расстоянии нескольких километров», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
По словам министра, подмосковные предприятия и организации должны привести в действие согласованные с Минэкологии планы по сокращению выбросов. 

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Итоги выборов-2023 будут подводиться с помощью технологии QR-кодов
02 августа 2023, 16:59

Фото: istockphoto / Thatphichai Yodsri

В 2023 году в Единый день голосования на тех избирательных участках региона, которые не будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, применят технологию QR-кода.
На выборах-2023 технология QR-кодов будет применяться следующим образом: на избирательных участках результаты подсчета голосов избирателей вносятся в специальное программное обеспечение (СПО) после чего программа СПО осуществляет автоматическую проверку внесенных сведений на соответствие контрольным соотношениям, (ВАЖНО: Программа не даст распечатать итоговый протокол с ошибками и попросит их исправить), далее сведения содержащиеся в протоколе зашифровываются в QR-код, который размещается на протоколе УИК об итогах голосования, затем данные из протокола при сканировании QR-кода в территориальной избирательной комиссии автоматически попадают в систему ГАС «Выборы».
«Длительное время идёт развитие избирательного процесса по двум направлениям. Первое — это расширение возможности для голосования. В этом же ряду находятся процедуры цифровизации. Комплексы автоматизированного голосования и к ним добавились QR-коды. Я теперь вижу, что это не инструмент продвинутых молодых людей, а мои ровесники овладели QR-кодами и всякими цифровыми инструментами, а это значит, что это средство может использоваться для облегчения процедуры голосования», — сообщает член общественной палаты Московской области, доктор экономических наук, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Иосиф Дискин.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
«Вторым важнейшим направлением развития избирательного процесса является общественное наблюдение. Важнейшей задачей является упрощение доверия к результатам выборов», — добавил Иосиф Дискин.
Общественная палата Московской области уже начала набор и обучение наблюдателей к единому дню голосования.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Московской области. 

На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Путин поручил пополнить библиотеки новых регионов книгами классиков
02 августа 2023, 16:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что библиотечный фонд новых регионов будет пополнен отечественной и зарубежной литературой, а также произведениями, включенными в школьную программу.

По словам президента, в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях работает боле тысячи библиотек, однако книги там уже устарели, так как библиотечный фонд не обновлялся около 30 лет.

«Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной, да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы», - заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Он также уточнил, что уже в ближайшее время при содействии Российского книжного союза будет обеспечена печать, а также закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров в новые регионы России. По словам российского лидера, эту работу стоит сделать максимально быстро, чтобы успеть к началу нового учебного года.

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#лнр
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Старовойт заявил, что отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие
02 августа 2023, 16:31

Фото: сайт Кремля

Губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.
Отмечается, что первая партия оружия уже поступила. По словам губернатора, в ближайшее время число оружия увеличат до 300 единиц.

Старовойт подчеркнул, что в случае возникновения необходимости, дружинники будут помогать подразделениям ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии.

Напомним, ранее в Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо на фоне атак украинских боевиков. 

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#партия
#дмитрий песков
#минобороны
#рф
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В Подмосковье принят закон о бесплатной медицинской реабилитации участников СВО
02 августа 2023, 16:18

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Подмосковье большое внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей. Много делается для социализации и реабилитации военнослужащих после возвращения из зоны проведения спецоперации.
Центр социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки» является единственным в Подмосковье реабилитационным комплексом, где раненые участники спецоперации могут пройти бесплатные курсы социальной, психологической и медицинской реабилитации.

С февраля 2023 года реабилитационный центр «Ясенки» принял 48 вернувшихся со спецоперации бойцов, которые прошли там реабилитацию. 
«Центр продолжает укомплектовываться. На средства регионального бюджета — 36 млн рублей — уже закуплено новое оборудование: тренажёры для ходьбы, барокамеры, спецаппараты. Уже есть компьютерный и симуляционный классы. Последний, например, создан, чтобы помочь бойцам полноценно передвигаться и научится пользоваться техническими средствами реабилитации. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва будет открыт бассейн для восстановительных процедур», — рассказал Секретарь Московского областного отделения партии, спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Для бойцов доступно девять программ восстановления здоровья и утраченных функций при ампутации, нарушениях опорно-двигательного аппарата, а также профилактика посттравматических расстройств.

На базе Центра реабилитации работает «Центр ZOV» партии «Единая Россия», где бойцы, получившие ранения, могут помимо медицинской помощи, получить консультации юриста, психолога и социальных работников.
«Мы делаем всё, чтобы не оставлять без внимания участников СВО и ветеранов. Их здоровье для нас в приоритете и я рад, что уже есть реальные результаты нашей помощи», — добавил Брынцалов. 
Как получить услугу реабилитации в центре «Ясенки» можно узнать на официальном сайте Мособлдумы.

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Андрей Воробьёв рассказал, что реабилитационный центр «Ясенки» модернизируют.
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Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России
02 августа 2023, 16:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения, проходившей в Екатерининском зале Кремля, поблагодарил участников специальной военной операции за проявленный героизм.
«Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», - обратился глава государства к участникам спецоперации, удостоенным государственных наград.

Кроме того, президент отметил, что к наградам также представлены сотрудники Росгвардии и МВД, которые 24 июня принимали участие в пресечении мятежа.

Также орден «Почета» получила мать главы Чечни Рамзана Кадырова - Аймани Кадырова. Поводом для вручения награды стала “активная общественная деятельность” Кадыровой. Известно, что женщина возглавляет фонд Ахмата Кадырова и постоянно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Также награжден народный артист РСФСР Владимир Винокур Орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Винокур спародировал американского лидера Джо Байдена на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

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Материальный склад НПО «Гидроприводспецмаш» построят в Раменском
02 августа 2023, 15:36

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области сопровождает строительство склада научно-проектной организации «Гидроприводспецмаш» в городском округе Раменский.

Компания НПО «Гидроприводспецмаш» планирует получить разрешение на строительство от министерства жилищной политики Московской области, в этом поможет Центр содействия строительству при Правительстве региона области. Проект ведёт персональный менеджер, который будет сопровождать его на всех стадиях реализации. 

НПО «Гидроприводспецмаш» осуществляет научно-технические исследования, проектно-конструкторские разработки, заводское производство и полевые испытания образцов новой техники и технологий для работы по содержанию железнодорожных путей в тоннелях и на открытых участках метрополитенов. Объект общей площадью 0,7 га позволит компании нарастить складские мощности.

После получения разрешения на строительство, работы будут реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона. 

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В Петербурге заработал китайский визовый центр
В Санкт-Петербурге начал работу китайский визовый центр
02 августа 2023, 15:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Санкт-Петербурге в тестовом режиме начал работу китайский визовый центр, сообщили в генконсульстве КНР.
Отмечается, что визовый центр будет осуществлять деятельность в тестовом режиме. Полноценное открытие произойдет в ближайшее время, сообщили в генконсульстве КНР.

Гражданам, которые были записаны на прием для подачи документов, приходят уведомления о предстоящем визите. 

Ранее сообщалось, что Финляндия прекращает прием заявлений на выдачу виз. С 1 сентября в Санкт-Петербурге деятельность визового центра будет прекращена. Закрытие центра обусловлено ограниченностью ресурсов Финляндии, сообщили в МИД страны. 

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