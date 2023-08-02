20 тыс детей из многодетных семей Подмосковья в августе получат новую выплату

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«Новая мера поддержки предусмотрена на каждого ребёнка в многодетной семье, пока он учится в школе. В августе выплату получат 20 тыс детей. На это из бюджета области предусмотрено 140 млн рублей», – уточнил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.При этом он напомнил, что в соответствии с региональным законодательством многодетные семьи региона независимо от уровня дохода имеют право получить выплату на школьную форму в размере 3 тыс рублей.
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