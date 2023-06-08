20 тыс детей из подмосковных многодетных семей будут получать ежегодную выплату в 7 тыс рублей

«Выплата будет предоставляться на каждого ребёнка в многодетной семье, пока он учится в школе. Эта мера поддержки касается 20 тыс детей. На эти цели из подмосковного бюджета выделят 140 млн рублей», – заявил на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





«Это приносит результаты – количество многодетных ежегодно растёт. Если 10 лет назад их было около 28 тыс, то в этом году – уже более 100 тыс», – добавил Брынцалов.

Мособлдума приняла закон о ежегодной денежной выплате многодетным семьям в 7 тыс рублей. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.Выплата предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. В 2023 году это 17,2 тыс рублей.Закон стал дополнением к комплексной системе поддержки многодетных семей в регионе. Так, в начале июня Мособлдума также приняла закон о предоставлении льготы по транспортному налогу для 14 тыс многодетных семей.Кроме того, подмосковным многодетным семьям предоставляют бесплатные участки, компенсации по оплате ЖКХ, путёвкам в лагерь, выплаты на школьную форму, льготы в рамках «Социальной газификации» и другие.Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума назначила выборы губернатора на 10 сентября.