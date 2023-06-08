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20 тыс детей из подмосковных многодетных семей будут получать ежегодную выплату в 7 тыс рублей

08 июня 2023, 11:38

Фото: Мособлдума

Соответствующий закон приняла на заседании Мособлдума
Мособлдума приняла закон о ежегодной денежной выплате многодетным семьям в 7 тыс рублей. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
«Выплата будет предоставляться на каждого ребёнка в многодетной семье, пока он учится в школе. Эта мера поддержки касается 20 тыс детей. На эти цели из подмосковного бюджета выделят 140 млн рублей», – заявил на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выплата предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. В 2023 году это 17,2 тыс рублей.

Закон стал дополнением к комплексной системе поддержки многодетных семей в регионе. Так, в начале июня Мособлдума также приняла закон о предоставлении льготы по транспортному налогу для 14 тыс многодетных семей.

Кроме того, подмосковным многодетным семьям предоставляют бесплатные участки, компенсации по оплате ЖКХ, путёвкам в лагерь, выплаты на школьную форму, льготы в рамках «Социальной газификации» и другие.
«Это приносит результаты – количество многодетных ежегодно растёт. Если 10 лет назад их было около 28 тыс, то в этом году – уже более 100 тыс», – добавил Брынцалов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума назначила выборы губернатора на 10 сентября.



#Игорь Брынцалов
#Мособлдума
#деньги
#выплаты
#многодетные семьи
#дети
#Московская область
#Подмосковье
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Воробьёв выслушал мнения посетителей парка «Ривьера» после благоустройства
05 июля 2023, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с посетителями парка «Ривьера», который после благоустройства стал излюбленным местом отдыха жителей Можайска. Масштабные работы начались в 2019-м и шли два года.
«Спасибо жителям за инициативность и внимательный подход к благоустройству. В начале июня мы проводили в наших парках опрос – как дальше развивать парки, что улучшить, какие активности добавить. Задача главы и дирекции парка – постараться эти наказы воплотить в жизнь, сделать парки комфортнее для малого бизнеса, создать возможности для размещения тележек с мороженым и водой, фудтраков, прокатов велосипедов и самокатов. Главное – чтобы эти точки органично вписывались в пространство и не вредили природе», – сказал Воробьёв. 
В парке «Ривьера» для любителей активных видов спорта обустроили лыжероллерную трассу и велотрассу. Для тех, кто любит ходить пешком появился маршрут для прогулок. Дорожки не пересекаются и не создают неудобств посетителям.
«Я нигде не видел, чтобы лыжероллерная трасса, велодорожка и пешеходная часть были отделены друг от друга. И освещение здесь тоже разное: для велосипедистов – одно, для лыжероллеров – другое. У меня занимается три группы, в общей сложности 40 человек. В парк приходим каждый день. У нас здесь не только трасса, но и тренажёрный зал, и база для подготовки инвентаря», – рассказал тренер по лыжным гонкам Андрей Голицын
В «Ривьере» также установили детские игровые площадки, скамейки, урны, беседки и раздевалку, разбили газоны, высадили деревья и кустарники. Кроме того, провели уличное освещение и оборудовали камеры видеонаблюдения.
«Я живу рядом с парком и вижу, насколько он изменился. Тут появились ухоженные дорожки, стало приходить много людей. В этом году открылось кафе. Хотелось бы, чтобы ещё благоустроили пляж, песочек завезли», –высказала пожелание местная жительница Наталья Куралех.
В 2022 году в Можайске также обновили сквер «Черёмушки» площадью 1,3 га. До конца года запланирована установка двух стел «Населённый пункт воинской доблести» – в селе Семёновское и деревне Мокрое. Там тоже проведут благоустройство.
 
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#Можайск
#парк
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Mash: русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине
05 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/welcomia

Русским хакерам из «Солнцепека» удалось сорвать всеобщую мобилизацию на Украине.
Хакеры уничтожили целую сеть баз данных государственной службы статистики, с помощью которой ВСУ искали призывников, пишет Telegram-канал Mash.

Информацию по лицам призывного возраста собирали и передавали властям и военкоматам. Хакеры практически уничтожили систему: теперь серверы не работают, с компьютеров сотрудников удалена информация, а процессы, поломаны.
 
Также хакерам удалось обнаружить списки военной техники, которая была поставлена Норвегией, Литвой и Польшей. В документах была опись неработающего и сломанного оборудования.

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#Украина
#хакеры
#ВСУ
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Частный дом разрушен после обстрела курского села Троицкое
05 июля 2023, 17:33

Фото: iStock/victorass88

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле села Троицкое Кореневского района со стороны ВСУ разрушен частный дом.
«После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего по селу было выпущено три снаряда. Специалисты приступили к оценке нанесенного обстрелом ущерба. При этом глава региона уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

3 июля в ходе обстрела Курской области в селе Троицкое было повреждено здание местной школы. Местные жители также не пострадали.

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#Курская область
#Роман Старовойт
#обстрел
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Химик Еремина: Частые интенсивные дожди несут в себе самую чистую воду
05 июля 2023, 17:21

Фото: istockphoto.com/Germanovich

Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Еремина заявила, что наиболее чистые дожди выпадают тогда, когда они идут интенсивно и часто.
А после засухи, по словам эксперта, наоборот, выпадают самые грязные дожди.

«Дожди – это самая чистая вода на Земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков. Когда говорят «Выпадет месячная норма осадков», — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да ещё не сильный, — это будет самый грязный дождь», — отметил в беседе с Газета.ру Еремина.

Кроме того, по её словам, любая природная вода имеет примерно одинаковый состав.

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#вода
#экология
#состав
#дожди
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Минюст включило Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций
05 июля 2023, 17:18

iStock/eric151

Организацию Всемирный фонд дикой природы (WWF) уже признали иноагентом, нежелательной её также назвала Генеральная прокуратура.
Всемирный фонд дикой природы является швейцарской транснациональной общественной организацией, которая занимается сохранением, исследованием и восстановлением окружающей среды.

Минюст включил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России. 

Ранее Генпрокуратура в результате проведенной проверки установила, что деятельность организации, которая позиционирует себя как природоохранная и экопросветительская выполняла иные функции. По информации ведомства, компания использовалась в качестве прикрытия для реализации проектов, связанных с формированием угроз России в экономической сфере.

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#Всемирный фонд дикой природы
#WWF
#иноагент
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Путин обсудил с Пашиняном в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
05 июля 2023, 17:09

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин и премьер Никол Пашинян поговорили по телефону и обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал о готовности и дальше оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
 
Разговор инициировала армянская стороны.
 
В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, вопросы обеспечения транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

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#Путин
#Пашинян
#Кремль
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На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места
05 июля 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Центральные пляжи Анапы настолько переполнены, что отдыхающие вынуждены загорать стоя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пробираться к морю приходится через плотную толпу отдыхающих. А разместиться на пляже лежа или даже сидя уже невозможно, так как места для этого попросту нет.

При этом власти Анапы заявляют, что переполнены только центральные пляжи. При этом в черте города есть множество полупустых мест, где можно комфортно отдыхать, купаться и загорать.

«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» - цитирует РИА Новости слова собственного источника в администрации Анапы.

По некоторым данным, на сегодняшний день в Анапе отдыхают около 155 тысяч человек. Жилой фонд заполнен более чем на 90%.

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#Анапа
#пляж
#лето
#жара
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Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах
05 июля 2023, 17:00

Фото: istockphoto / oatawa

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь регионального центра «Мой бизнес» в размещении на электронных торговых площадках.

Размер софинансирования за счет центра «Мой бизнес» составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.

Предпринимателям помогут зарегистрироваться на площадках маркетплейсов, создать карточку товара и помогут в настройках кабинета, при необходимости, предпринимателей проконсультируют юристы Центра. 

Узнать об условиях получения содействия регионального центра «Мой бизнес» можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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#бизнес
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#средний бизнес
#маркетплейсы
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Подмосковным самозанятым окажут господдержку при регистрации товарного знака
05 июля 2023, 16:56

Фото: Istockphoto / BartekSzewczyk

Власти Подмосковья помогут самозанятым зарегистрировать товарный знак. Заявитель получит сформированную заявку для регистрации в Роспатенте, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Услугу оказывают специалисты центра «Мой бизнес». Размер софинансирования за счёт центра составляет до 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России», – говорится в сообщении. 
Подробнее об услуге можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья, а подать заявку – на региональном портале госуслуг. Получить консультацию предлагается по телефону 0150.

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Подмосковье ищет медработников