20 тыс детей из подмосковных семей получат по 10 тыс рублей на школьную форму

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Компенсация полагается каждому малообеспеченному школьнику
Выплата на школьную форму многодетным семьям с низкими доходами будет составлять 10 тысяч рублей на каждого ребёнка школьного возраста. Повышение размера выплаты коснётся 20 тыс детей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Ранее размер выплаты составлял 3 тыс рублей. Выплата такого размера останется за многодетными семьями, которые не подходят под критерии малообеспеченных, пояснила министр.
Если же семья, подходящая под критерии этой выплаты, воспитывает будущего первоклассника, ему также вручат рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.
Ранее Болтаева заявила, что новую доплату к пенсии получат 70 тыс жителей Подмосковья, у которых её размер не превышает 18 тыс рублей.
Ранее размер выплаты составлял 3 тыс рублей. Выплата такого размера останется за многодетными семьями, которые не подходят под критерии малообеспеченных, пояснила министр.
«Возьмём для примера семью из пяти человек: мама, папа и трое детей. Семья не малообеспеченная – её доход, к примеру, 150 тыс рублей в месяц. Они получат выплату, как и раньше, 3 тыс рублей на каждого школьника. Если же доход семьи ниже 85 тыс рублей в месяц, то такая семья на каждого школьника получит 10 тыс рублей», – разъяснила Болатаева на совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Выплата, по словам министра, будет проактивной. Деньги поступят на счета родителей 3 августа.
Если же семья, подходящая под критерии этой выплаты, воспитывает будущего первоклассника, ему также вручат рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.
Ранее Болтаева заявила, что новую доплату к пенсии получат 70 тыс жителей Подмосковья, у которых её размер не превышает 18 тыс рублей.
Лора Луганская