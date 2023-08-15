21 «Газель» передадут хозяйственным службам округов Подмосковья до 21 сентября

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.
Для проведения оперативного ремонта детских площадок в муниципалитетах региона было принято решение о создании мобильных бригад специалистов, которые смогут выехать и в срочном порядке устранить проблему. Для проведения работ, муниципалитетам были выделены специализированные автомобили для передвижения мобильной бригады специалистов.
Муниципалитетам выделено уже 60 специальных автомобилей, до 21 сентября передадут ещё 21.
Читайте также:
В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.
В Подмосковье информируют жителей о переносах сроков проводимых работ.
В Подмосковье разработали новый механизм заключения контрактов.
Муниципалитетам выделено уже 60 специальных автомобилей, до 21 сентября передадут ещё 21.
«Всего выдаем 81 такую грузопассажирскую «Газель». Последний этап выдачи – 21 единица – до 21 сентября», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Муниципалитетам было дано задание для получения специализированного автомобиля: для работы на такой «Газели» в округе должен быть набран штат: мастер, водитель, монтажник, плотник, сварщик.
Читайте также:
В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.
В Подмосковье информируют жителей о переносах сроков проводимых работ.
В Подмосковье разработали новый механизм заключения контрактов.
Алиса Сергиенко