21 год назад террористы захватили «Норд-Ост»: история трагедии

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Группа боевиков захватила театр на Дубровке 21 год назад. Во время мюзикла «Норд-Ост» в здание ворвались члены вооруженной группировки, которые на протяжении трех дней удерживали более 900 человек. Редакция «Радио 1» расскажет, как проходил один из самых громких в истории современной России захват заложников.
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Переговорщики в «Норд-Осте»
Террористы заявляли, что готовы на переговоры, но круг таких лиц был сильно ограничен. Боевики требовали для ведения переговоров журналистку Анну Политковскую, политиков Бориса Немцова, Ирину Хакамаду, Григория Явлинского, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Каждый, кто шел на переговоры, не знал — выйдет ли он живым. Иосиф Кобзону удалось зайти внутрь и вывести несколько заложников. Последним, кому перед штурмом удалось зайти в здание театра, был военный журналист Сергей Говорухин.
Число жертв «Норд-Оста»
По официальным данным, 130 заложников «Норд-Оста» погибли. 119 из них умерли в больницах после освобождения.
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Штурм с применением газа
В ночь на 26 октября группе спецназа удалось проникнуть на первый этаж здания театра на Дубровке. Было принято решение о применении нервно-паралитических газов, так как взрыв в здании мог привести к огромному числу жертв из-за ненадежности опор.
Перед проведением штурма, в концертный зал был запущен усыпляющий газ. Когда он начал действовать, силовики приступили к освобождению заложников. Большая часть террористов была уничтожена во время штурма.
После освобождения заложников в больницы было доставлено более 600 человек с различными степенями отравления. По словам властей, газ был безвредным, однако мог спровоцировать обострение хронических болезней, что усугубило состояние пострадавших.
Расследование теракта на Дубровке
Оставшиеся в живых террористы были осуждены за захват заложников. Следствие установило, что лидером теракта являлся Шамиль Басаев, который был ликвидирован в 2006 году. Четверо террористов были осуждены на срок от 15 до 22 лет. В 2003 и 2006 годах еще двух боевиков, участвовавших в захвате заложников «Норд-Оста», приговорили к 22 годам тюрьмы за пособничество.
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