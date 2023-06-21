21 июня отмечается День кинологической службы уголовно-исполнительной системы России

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
А в 2006 году приказом ФСИН России 21 июня объявили Днем кинологической службы уголовно-исполнительной системы России.
В УФСИН России по Московской области функционируют 15 кинологических подразделений, 3 кинологических отделения и 11 кинологических групп и питомник служебного собаководства.
В питомнике подрастает новое поколение будущих четвероногих напарников кинологов. Сейчас 7 щенкам Мае, Мие, Мажору, Мэйту, Моргану, Магнату и Марго всего 1 месяц. Пока их любимое занятие сытно покушать и поиграть вместе с мамой — немецкой овчаркой Фрайденрайх Синди, а чуть позже они окрепнут и отправятся постигать азы дрессировки и нести службу в территориальные органы ФСИН России.
Ранее сообщалось, что в Российской кинологической федерации рассказали, как выбрать кинолога для собаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.